El súper fruto seco que apenas se consume en España y que tiene más Omega 3 que incluso el salmón

Si bien es cierto que la ingesta de alimentos como los frutos secos es común en el día a día de la dieta Mediterránea, propia de la gastronomía en España, lo cierto es que solo acostumbramos a sumar los mismos en nuestros platos: almendras, nueces, pasas, cacahuetes, avellanas, pistachos, cacahuetes o dátiles son algunos de ellos. En este sentido, en el caso de las nueces pecanas, pueden llegar a alcanzar los 6,4 gramos de Omega 3 por cada 100 gramos consumidos. Esto quiere decir que triplican la cantidad presente en otros alimentos como el salmón.

Sin embargo, lo que mucha gente aún no sabe todavía es que existe un superalimento, en este caso, un fruto seco para combatir con el colesterol que, además, contiene más potasio que incluso frutas como el plátano. Ahora bien, de lo que no cabe duda, es que sumar frutos secos en un régimen de alimentación presenta grandes beneficios para la salud, entre ellos, ayudan a reducir el riesgo de dolencia cardíaca, de diabetes e incluso de degeneración cognitiva. Pero ahí no acaba la cosa porque, al mismo tiempo, podrían impulsar los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave en muchas condiciones de salud mental. Así lo confirma un estudio publicado en el medio especializado Nutrients.

Y es que, tomando cono referencia la investigación citada, en él los participantes fueron sometidos a un programa en el cual un grupo tomaba un snack de 42,5 gramos (galletas saladas) y el otro la misma cantidad en frutos secos. Con esta cantidad, los efectos sobre los niveles de serotonina en la sangre, un parámetro que se asocia a diversos efectos positivos sobre funciones corporales como el estado de ánimo, el sueño o la digestión.

El fruto seco anticolesterol con más Omega 3 que un salmón

¿Te suena las nueces pecanas? Pues bien, se trata de un fruto seco con propiedades antioxidantes cuyo origen se remonta a América del Norte, alto en calorías, aunque sean grasas saludables que, a su vez, aporta una gran dosis de energía, gracias a su dosis de varios minerales esenciales, como la proteína y vitaminas.

Entre las ventajas de su consumo, aportan un buen equilibrio de ácidos grasos esenciales, a lo que se suma un aporte de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas contribuye a la mejora del perfil lipídico. Asimismo, son una excelente fuente de fibra, vital para el correcto funcionamiento del aparato digestivo, y de proteínas.

¿Qué beneficios tiene comer nueces todos los días?

La nuez también es fuente de hierro, zinc, potasio, selenio, fósforo o magnesio, y vitaminas B1, B3 (niacina), folatos y vitamina B6. Según los especialistas de la Clínica Mayo, contribuye a mantener una dieta cardiosaludable. Algunos de los beneficios para el organismo son estos, según el Hospital Universitario Quirón Salud:

Reducen o regulan los niveles de colesterol "malo" (LDL) y triglicéridos de lipoproteína de baja densidad.

(LDL) y triglicéridos de lipoproteína de baja densidad. Mejorar la salud del revestimiento de las arterias.

Contribuyen a la disminución de la inflamación relacionada con la enfermedad cardíaca.

Reducen el riesgo de presentar coágulos sanguíneos.

Protegen a las células de la acción de los radicales libres por sus antioxidantes.

por sus antioxidantes. El aporte de minerales como el potasio contribuye al correcto funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso.

¿Qué es mejor nueces peladas o sin pelar?

Para responder a esta pregunta, la dietista- nutricionista, Blanca García-Orea, más conocida como Blanca Nutri, las nueces peladas no son una mala opción aunque "no tienen los mismos nutrientes". La cáscara protege los nutrientes como el Omega-3. Compra nueces con cáscara si quieres sus beneficios", subraya la experta en nutrición.

