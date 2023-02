Este es el número de frutos secos que debes tomar al día para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Investigaciones recientes han ido descubriendo diferentes efectos beneficiosos de los frutos secos para nuestra salud. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que son una buena fuente de proteínas vegetales y de lípidos saludables.

Precisamente, este tipo de propiedades son responsables de los efectos positivos de los frutos secos sobre nuestra salud, y concretamente sobre el sistema cardiovascular. De hecho, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Nutrients ha encontrado que el consumo de ciertos frutos secos (específicamente, almendras, anacardos, avellanas, nueces de macadamia, nueces pecanas, pistachos y nueces) se relaciona con una reducción significativa en la hipertensión arterial, uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Al mismo tiempo, podrían impulsar los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave en muchas condiciones de salud mental.

Desde la serotonina hasta la salud cardiovascular

Lo que sí que está claro es que para que estos efectos alcancen alguna relevancia es necesario que haya un cierto nivel de consumo de frutos secos mantenido en el tiempo, sea cual sea.

Tomando como referencia el trabajo citado, en él los participantes fueron sometidos a un programa en el cual un grupo tomaba un snack de 42,5 gramos (galletas saladas) y el otro la misma cantidad en frutos secos.

Con esta cantidad, los efectos sobre los niveles de serotonina en la sangre, un parámetro que se asocia a diversos efectos positivos sobre funciones corporales como el estado de ánimo, el sueño o la digestión.

Incluso, los autores apuntan a que este efecto puede estar relacionado con el metabolismo del triptófano, una sustancia presente en distintos alimentos que entre otras moléculas el cuerpo transforma en serotonina. Diferentes valores en este proceso están relacionados con parámetros clave de la salud cardiovascular, como la tensión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la saciedad en pacientes con sobrepeso u obesidad. Esto podría explicar, directamente, los efectos beneficiosos que se ha observado que el consumo frecuente de frutos secos tiene sobre la salud cardiovascular.

