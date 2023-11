El snack con propiedades adelgazantes que mejora el sueño y previene la osteoporosis

El paisaje rojizo y anaranjado del otoño no sería lo mismo sin ciertos alimentos que vuelven a acompañarnos cada año en esta estación. Es el caso de la calabaza: más allá de la fiesta importada de Halloween, cada vez más presente en España, esta hortaliza proporciona beneficios para la salud que pasan desapercibidos. Pensamos en comerla en crema, pastel, asada… Y dejamos a un lado las pipas, un sabroso ‘snack’ que guarda secretos como el triptófano, aminoácido que ayuda a la producción de melatonina y, por tanto, a conciliar el sueño.

La calabaza es comestible por dentro y por fuera, desde la piel a la pulpa, pasando por supuesto por las semillas, quizás el componente más olvidado a la hora de pensar en su aporte nutricional. Precisamente por su carácter estacional (aunque encontramos la hortaliza todo el año), un momento en el que el sueño se ajusta después del verano y los huesos nos pueden dar la lata por la humedad y el frío, las pipas de calabaza se presentan como grandes aliadas. Los nutrientes a destacar en este sentido serían su alto contenido en zinc, vitaminas (A, K, E) y su importante aporte de triptófano.

El primer paso antes de incorporar las pipas de calabaza a nuestra dieta, debe ser confirmar que no tenemos alergia a esta hortaliza de la familia de las cucurbitáceas (calabacín, pepino, sandía, melón). Aunque la literatura científica en torno a este aspecto es escasa y muy reciente, un estudio ha apuntado que la sensibilidad hacia la pulpa de la calabaza y hacia las semillas puede no estar asociada. Confirmado este punto, solo hay que pensar cómo disfrutar de las pipas: crudas, secas o tostadas.

Estimulan la producción de melatonina

Uno de los productos que en otoño están de plena temporada es la calabaza. Getty Images

El alto contenido proteínico de las pipas de calabaza se evidencia con su aporte de triptófano, su secreto mejor guardado. Se trata de un aminoácido del que parte un ciclo hormonal fundamental para evitar trastornos del sueño: primero pasa a estimular la serotonina y esta producirá la melatonina.

Ricas en calcio y zinc

El alto contenido de calcio de las pipas de calabaza invitan a no perderlas de vista a la hora de proteger nuestra salud ósea. Complementa esta acción protectora su contenido en zinc, oligoelemento metálico que favorece la fijación de ese calcio en los huesos. Su efecto antiinflamatorio cierran esta valiosa combinación si hablamos de osteoporosis o artritis, ya que ayudará a prevenir la inflamación y el dolor persistentes en ambas patologías.

¿Tienen efectos secundarios?

Además de comprobar rigurosamente la ausencia de alergia, ya comentada, como ocurre con cualquier alimento, es importante no consumir pipas de calabaza en exceso durante un tiempo prolongado. En este caso aparecerían efectos secundarios, sobre todo asociados al aparato digestivo, como pueden ser flatulencias o dolor estomacal.

