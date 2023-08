La especia antiinflamatoria que ayuda a aliviar los síntomas de la artrosis

En ocasiones se piensa que para comer de manera saludable es necesario que los alimentos estén cocinados sin apenas condimentos, de una forma simple y, en ocasiones, con poco sabor. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues hay muchas maneras de conseguir que nuestros platos saludables resulten sabrosos y las especias son el mejor ejemplo de ello. En España es habitual el uso del pimentón, la pimienta, el tomillo, el laurel o el comino, pero cada vez es más habitual el uso de otras.

Muchos de estos condimentos no solo aportan sabor, sino que además pueden ser un complemento ideal que también nos ayuda a cuidar de la salud de otra manera, mejorando las digestiones, reduciendo los dolores o evitando la inflamación. La cúrcuma es una de estas especias que podemos emplear tanto para dar sabor a nuestras recetas como para aprovechar sus propiedades terapéuticas.

Que es la cúrcuma y sus propiedades

La cúrcuma es una especia que se obtiene al triturar la raíz de la planta Cúrcuma longa, tiene un color amarillo anaranjado brillante y es uno de los componentes más importantes del curry en polvo. Debido a sus propiedades y beneficios, además de como especia, durante siglos se ha estado empleando en medicinas ayurvédica y en la medicina tradicional china.

Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes gracias a la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma; este podría reducir la inflamación de las articulaciones, reduciendo el dolor. Hay varios estudios científicos que avalan estas propiedades para el tratamiento de los dolores articulares, pero todavía es necesario realizar más estudios científicos para poder confirmarlo científicamente.

Además de sus propiedades antiinflamatorias, también se ha estudiado su eficacia a la hora de calmar el dolor, sobre todo en personas con artritis en las rodillas. Gracias a sus efectos antioxidantes, puede mejorar la función hepática, ayuda a una digestión saludable, reduciendo la inflamación intestinal y mejorando su permeabilidad. También se ha estudiado su eficacia a la hora de reducir el riesgo de cáncer, pero no hay resultados concluyentes.

La cúrcuma y la artrosis

La artrosis es una enfermedad degenerativa articular, que se caracteriza porque el cartílago que cubre las superficies óseas se va destruyendo; el cartílago protege los extremos de los huesos y favorece el movimiento, cuando está dañado produce dolor, rigidez, hinchazón… síntoma propios de esta enfermedad. Aunque puede afectar a cualquier articulación, es más frecuente en manos, rodillas, caderas y columna vertebral.

Algunos estudios señalan que, si bien la cúrcuma no tiene por qué resultar efectiva ante esta enfermedad, la curcumina sí podría marcar la diferencia. Es efectiva para reducir el dolor y la inflamación y puede resultar efectiva para evitar la degradación del cartílago, lo que podría frenar el avance de la enfermedad. La cúrcuma solo tiene entre un 2 y un 6% de curcumina, por lo que no se obtendría demasiada de su consumo.

Por ello, conviene dejar claro que el consumo de esta especia no puede sustituir el tratamiento médico pautado por un especialista. En algunos casos sí que puede usarse como complemento en la alimentación, pero siempre en cantidades moderadas y sin excesos, porque un abuso podría tener contraindicaciones.

Posibles efectos negativos de la cúrcuma

Consumida en grandes cantidades, pueden producir irritación y malestar estomacal, también puede disminuir la densidad de la sangre, por lo que no es recomendable para aquellas personas que se estén sometiendo a un tratamiento con anticoagulantes. No está recomendada en personas embarazadas, ni con anemia porque impide la absorción del hierro o diabéticos. Contiene oxalatos, por lo que podría favorecer la aparición de piedras en el riñón.

Referencias

