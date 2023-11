El efecto del azúcar en tu cuerpo: esto es lo que le pasa después de 30 días sin tomar sacarosa

En nuestra vida cotidiana, es muy común que comamos habitualmente alimentos con azúcar que sabemos que no son saludables, al menos no en exceso. Sin embargo, los hábitos son muy difíciles de cambiar, por lo que se puede hacer cuesta arriba dejar estas costumbres. Saber la cantidad máxima de sacarosa que podemos ingerir al día y no sobrepasarse, es un factor que cada vez nos importa y nos preocupa más.

Justo en este sentido, La American Heart Association (Asociación Americana del Corazón, AHA) recomienda que los hombres no consuman más de 37.5 gramos, lo que corresponde a unas 9 cucharaditas, de azúcar agregada por día, y que las mujeres no consuman más de 25 gramos, esto es, 6 cucharaditas por día. Lo cierto es que un consumo excesivo de azúcar puede provocar importantes y graves riesgos y efectos negativos para la salud.

Esto se puede ver reflejado en el aumento de peso y obesidad. Y es que, a decir verdad, los alimentos y bebidas ricos en azúcar suelen ser altos en calorías pero bajos en nutrientes. A todo ello se le añaden enfermedades cardiovasculares, lo que da puede derivar en mayores probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca, hipertensión y niveles altos de triglicéridos en la sangre. Pero, ¿qué pasaría si se dejara de consumir azúcar durante un mes?

Cansancio y mal humor

El azúcar no es una sustancia que quizás no parezca que pueda presentar grandes dificultades para dejar. Pero la experiencia del holandés Sacha Harland, recogida en el documental Guy gives up added sugar and alcohol for 1 month y narrada por el medio británico BBC indica lo contrario.

Y es que el joven, de 22 años, se queja en los primeros días de cansancio, mal humor, e incluso una especie de síndrome de abstinencia; en su primera semana a base de jugos naturales, fruta, verdura y otros alimentos no procesados, Harland pasa hambre constantemente y se siente falto de energía.

Con los días, sin embargo, mejora. Poco después Harland se va a costumbrando a su nueva restricción dietética, y tal y como explica el documental, a los 25 días de comenzar la dieta comienza a sentir los efectos positivos de la misma.

Efectos positivos

En la última semana, el holandés dice levantarse con más facilidad y más energía. Esta sensación luego es corroborada por una médico, que le informa del cuerpo que realmente se ha producido en su organismo. En tan sólo un mes, Harland había perdido cuatro kilos de peso corporal, su colesterol se había reducido en un 8% y su presión sanguínea había bajado 10 puntos.

En cualquier caso, hay que tener presente que los cambios concretos dependen en muy buena medida de la cantidad de azúcar que se consuma antes de dejarla. Y es que el azúcar total de una dieta sana óptima debería estar en torno al 5%, lo que deja poco espacio a los azúcares añadidos (que son los que es posible abandonar).

