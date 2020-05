¿El azúcar es malo para la salud? ¿Hay que evitar su consumo? La OCU advierte sobre los mitos de este producto

¿Sabes cuánta cantidad de azúcar consumes a lo largo del día? La ingesta en exceso de este producto puede tener efectos perjudiciales en la salud ya que puede generar sobrepeso, caries o enfermedades cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el consumo diario de azúcares libres a menos de un 10% en adultos y en niños. Además, una reducción por debajo del 5% de la ingesta calórica total tendría beneficios adicionales en la salud. Es cierto que se debe moderar el consumo de este producto, pero no eliminarlo por completo de la dieta.

¿Es malo para la salud? ¿El azúcar moreno engorda menos? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desmontado cinco afirmaciones que rodean al consumo de azúcar.

El azúcar no es bueno para la salud y es mejor eliminarlo de la dieta

Los consumidores reciben el mensaje de que hay que eliminar todos los azúcares de la dieta diaria, pero es necesario distinguir entre el azúcar presente de forma natural en los alimentos y el azúcar añadido. Esto no siempre es fácil ya que en muchos productos no aparece en el etiquetado.

"Se considera probado científicamente que los azúcares simples que se encuentran en estos alimentos (como las frutas o verduras) no tienen efectos adversos para la salud y que no hay motivo alguno para dejar de consumirlos, más bien al contrario", destaca la OCU.

De hecho, en la guía de directrices sobre la ingesta de azúcares de la OMS del año 2015 (prevista de actualizar este año), el organismo diferencia para sus recomendaciones a los azúcares libres de aquellos que se encuentran en las frutas y las verduras de forma intrínseca. Así, aconseja reducir el consumo de "azúcares libres" que incluyen "los monosacáridos y los disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de jugo de fruta".

El azúcar moreno o el integral son mejores que el azúcar blanco

La OCU advierte que todos estos productos son sacarosa y presentan una cantidad de calorías similar. "Lo que varía es básicamente el proceso de obtención y refinado, que es el que marca diferencias en aspecto y textura".

En este sentido, aunque el integral pueda contener algo más de nutrientes, existe el riesgo de consumir más cantidades de azúcar moreno y/o integral "por pensar erróneamente que son mejores que el azúcar refinado".

Hay alternativas más saludables que el azúcar para endulzar



Muchas personas utilizan otros productos como la miel o el sirope de agave para endulzar el café, los postres u otros platos. Sin embargo, la OCU advierte que "estos endulzantes contienen casi tanto azúcar como el azúcar de mesa". El perfil de calorías es similar y "apenas trazas de otros nutrientes que no alcanzan para justificar su fama de más saludables". Los datos nutricionales por cada 50 gramos indican que el azúcar blanco contiene 50 gramos de azúcar, el moreno 49 gramos, la miel 38 gramos y el sirope de agave 34 gramos.

Sustituir el azúcar por los edulcorantes para perder peso

Aunque es cierto que hay que moderar el consumo de azúcar, si se recurre a edulcorantes con escaso valor nutritivo o muy bajo como la sacarina o la estevia "a la larga no aporta ningún beneficio en el control del peso porque no ayuda a educar el paladar y desarrollar el gusto hacia otro tipo de sabores". Además, se siguen fomentando hábitos nutritivos poco saludables, como consumir refrescos edulcorados en lugar de agua.

Consumir demasiada azúcar puede volverme diabético

La OCU señala que no se ha establecido una relación "directa e inequívoca" entre el consumo excesivo de azúcares y el aumento de probabilidades de aparición de diabetes tipo 2. Esto no quiere decir que no sea perjudicial y favorezca la aparición de otras enfermedades como la obesidad, que si es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes.