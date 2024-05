Carne muy hecha o poco hecha: ¿qué punto de cocción es el más saludable?

Para gustos, los colores, pero este dicho tan típico se podría aplicar también a la cocina, porque en cada casa se preparan las recetas de una manera diferente. En España hay muchas recetas que son comunes, pero en cada hogar le añaden su toque personal, por eso es raro encontrar dos formas de preparar un guiso que sean exactamente iguales, también hace que cada cual prepare la carne como considera más adecuado.

Hay quienes defienden que la carne poco hecha es como está más rica, otros opinan que muy hecha es la mejor forma de comerla; también están los que señalan que, si existe una tercera opción que se llama ‘al punto’, será porque ese punto es el adecuado. Sea cual sea la forma en la que más nos gusta la carne, parece existir un punto de cocción que resulta más saludable a la hora de cocinar la carne, ¿será muy hecha o poco hecha?

¿Qué punto de cocción de la carne es el más saludable?

Aunque cada cual tiende a cocinar la carne como más le gusta comerla, si hablamos de las opciones que resultan más saludables, estas no siempre coinciden con los gustos personales de cada cual. Existen varios puntos de cocción de la carne:

Muy poco hecha o azul . Este es el punto más crudo de todos, de hecho la carne queda prácticamente cruda y su interior, sangrante y muy rojo, de consistencia blanda y textura jugosa. Solo alcanza unos 45º C.

. Este es el punto más crudo de todos, de hecho la carne queda prácticamente cruda y su interior, sangrante y muy rojo, de consistencia blanda y textura jugosa. Solo alcanza unos 45º C. Poco hecha o sangrante . Para muchos es el punto ideal porque queda sellada por fuera y jugos por dentro. El interior alcanza unos 55º.

. Para muchos es el punto ideal porque queda sellada por fuera y jugos por dentro. El interior alcanza unos 55º. Al punto . Este sería el término medio, el interior de la carne alcanzaría una temperatura entre 60º y 65º. Está menos cruda por dentro, más rosada y menos roja.

. Este sería el término medio, el interior de la carne alcanzaría una temperatura entre 60º y 65º. Está menos cruda por dentro, más rosada y menos roja. Muy hecha. En este caso la carne se cocina por completo, consiguiendo un tono marrón tanto en el exterior como en el interior, de esta forma pierde jugosidad y parte de su sabor. Alcanza los 70º.

No conviene confundir el mejor punto para la carne, que depende de gustos, con el punto más saludable, que sería, precisamente, ‘al punto’, porque a partir de la temperatura que se alcanza (entre 60º y 65º) comienzan a destruirse los posibles microorganismos dañinos que pudieran estar presentes en la carne. Someterla a temperaturas más elevadas podría provocar un mayor estrés oxidativo, lo que podría ser más dañino para la salud.

Las formas más saludables de cocinar la carne

Está claro que una dieta equilibrada es importante para cuidar nuestra salud, pero también que esta sea variada, tanto en ingredientes como en la forma de prepararlos para que no nos resulten aburridos. Hay muchas maneras de preparar la carne y algunas son más saludables que otras. Por ejemplo, no conviene abusar de los fritos y los rebozados, por lo que estas técnicas de cocinado deberían ser esporádicas.

No obstante, hay otras que son mucho más saludables, como la plancha. Con esta técnica de cocinado no se añaden grasas adicionales o, en caso de hacerlo, estas son mínimas. También es una buena idea emplear el horno, que también reduce la necesidad de añadir grasa extra. En cualquier caso, lo mejor es llevar una dieta variada porque los excesos nunca son buenos, por ejemplo, el consumo excesivo de carnes rojas no es recomendable porque puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca.

