¿Por qué salen manchas en la piel tras comer atún en mal estado? Escombroidosis, una peligrosa intoxicación

En algunos casos, como el que describe Elizabeth Clapés (@esmipsicologa) en su cuenta de TikTok después de ingerir ciertos pescados mal conservados puede aparecer una serie de síntomas preocupantes en el cuerpo humano similares a los que se dan en algunas reacciones alergias. Este trastorno se llama escombroidosis y puede llegar a ser grave.

Síntomas preocupantes y potencialmente graves

Hay ciertos pescados, en general especies de carne oscura y aguas profundas como el atún o la caballa, que son muy ricos en un aminoácido esencial llamado histidina. Esta sustancia es fundamental en nuestra dieta, especialmente a edades tempranas, ya que interviene en procesos como el crecimiento, la reparación de tejidos, la fabricación de mielina (la capa que protege nuestros nervios) o en el funcionamiento del sistema inmune.

No obstante, si estos pescados no se conservan de la manera adecuada, ciertas bacterias pueden transformar la histidina en histamina, una sustancia que se encuentra de manera natural en muchos alimentos. De hecho, nuestro cuerpo la produce, ya que actúa como neurotransmisor y como señalizador en muchos procesos metabólicos; no obstante, cuando se ingiere en grandes cantidades puede interferir en el normal transcurso de esos mismos procesos, provocando una elevada toxicidad.

Los síntomas y el peligro de la escombroidosis, que es el nombre que recibe la intoxicación provocada por la histamina presente en el pescado mal conservado, varían según la gravedad de la misma. A nivel general, incluyen signos que normalmente asociamos a las reacciones alérgicas, tales como ardor y hormigueo en la boca, sudoración facial, náuseas, vómitos, palpitaciones, mareos y erupciones cutáneas.

Se trata igual que una alergia

Tal y como explicó a 20minutos en una entrevista la alergóloga Aránzazu Plaza, del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, precisamente la escombroidosis se aborda de manera muy parecida a una reacción alérgica, con la administración de antihistamínicos y corticoides o, si aparece hipotensión grave, con adrenalina.

Aunque cuando aparezca un cuadro compatible con escombroidosis hay que buscar atención médica inmediata y se debe consultar con un alergólogo para descartar que se trate de alguna alergia a algún componente del pescado, lo cierto es que una vez que el episodio ha remitido no existe ninguna contraindicación al consumo de pescado.

Por último, cabe señalar que es posible prevenir la escombroidosis tomando algunas precauciones básicas; evitar el consumo de esta clase de pescados si existen dudas sobre las condiciones en las que se ha conservado y si es posible refrigerarlos durante al menos 24 horas a una temperatura inferior a cero grados.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.