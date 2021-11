Las personas que deberían evitar el atún en lata: cuidado con la presión arterial

El atún en lata representa una de las opciones más sencillas y asequibles para comer habitualmente pescado azul, cuyos beneficios para la salud están sobradamente demostrados. Sin embargo, existen determinados casos en los que es preferible evitar su consumo por varias razones.

Las personas embarazadas

Una de las recomendaciones habituales en cuanto a la alimentación durante el embarazo es evitar el consumo de atún rojo. La principal causa que se menciona es el alto contenido en mercurio (al margen de que muchas preparaciones comunes del atún rojo implican su consumo en crudo).

Pues bien, aunque no en el mismo grado, la misma precaución debe extenderse a todos los tipos de atún, incluido el atún en lata (aunque aquí hay que distinguir el bonito del norte, cuyo consumo sí que es seguro dado que sus niveles de mercurio son notablemente inferiores).

Aún así, hay que matizar que la cantidad de mercurio que contiene una lata de atún (alrededor de 16 microgramos), si bien puede ser alta en términos relativos (comparándola con otros alimentos y especialmente con otros pescados) sigue estando muy lejos de las cantidades máximas recomendadas para una persona (91 por semana), por lo que en principio sólo sería necesario moderar su consumo.

Además, para mayor seguridad, existen otras especies de pescado azul, como el salmón o las anchoas, que pueden proporcionar las sustancias beneficiosas que contiene el atún (como los ácidos grasos omega-3) con menor contenido en mercurio, por lo que son buenas opciones para sustituir este alimento.

Quienes estén buscando tener un hijo

De la misma manera, la excesiva exposición al mercurio puede provocar problemas en la función reproductiva, tal y como señala un estudio publicado en el medio Basic & clinical pharmacology & toxicology.

Estos efectos se darían, según los autores, tanto en los hombres (en los que el exceso de mercurio puede provocar deformación celular en las células de Leydig y en los túbulos seminíferos y degeneración testicular) como a las mujeres (en la forma de ciclo menstrual anormal, aborto espontáneo y complicaciones de la fertilidad).

Con todo, hay que subrayar de nuevo lo mismo que señalábamos previamente: estos problemas son resultado de la ingesta excesiva de mercurio y el atún en lata se encuentra todavía lejos de las cantidades perniciosas, por lo que mientras se consuma de forma moderada no debería ser dañino.

Quienes tengan la tensión arterial alta

Otro grupo de personas que debería moderar el consumo de atún en lata (preferentemente sustituyéndolo por otras alternativas), al menos en sus variedades más habituales, son las personas con hipertensión arterial.

Esto es porque pese a los beneficios que tienen en este sentido los ácidos grasos omega-3, las conservas de pescado contienen una gran cantidad de sodio (cerca de 600mg cada lata, cuando la cantidad máxima recomendada diaria son 2,300mg; teniendo en cuenta también que estas cifras se alcanzan fácilmente con la ingesta de muchos otros alimentos en el día a día), con lo que pueden aumentar considerablemente la tensión.

Por suerte, hoy en día es sencillo encontrar en los supermercados marcas que contienen atún en conserva bajo en sal (con alrededor de 250mg de sal por lata), que pueden ser una buena opción para quienes tengan que controlar su ingesta de este elemento en pos de su tensión arterial.

Niños pequeños

Otra vez encontramos el mercurio como fuente de problemas, ya que este elemento es especialmente tóxico para el desarrollo del sistema nervioso en los niños, como evidencian numerosas investigaciones (recogidas, por ejemplo, en un meta-análisis publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health). Por este motivo, se recomienda limitar (aunque no quedaría completamente prohibido) el consumo de atún en los niños mayores de un año.

Similarmente, muchos servicios de salud pública han recomendado tradicionalmente no dar atún a los niños menores de un año, un consejo que se extendería a quienes les estén dando el pecho.

Sin embargo, una vez más no existe un acuerdo firme al respecto, y organismos como la FDA norteamericana en la actualidad defienden que esto último es seguro siempre que no se superen los 110 gramos semanales.

Un alimento sano... pero con impacto medioambiental

Como hemos visto, en realidad el atún en conserva es un alimento muy sano para la mayoría de las personas, como todos los pescados azules, por su alto contenido en proteínas y ácidos grasos omega-3. Las precauciones en su consumo, por tanto, se refieren más a su consumo con moderación y sólo para ciertos perfiles, o a la elección de algunos productos frente a otros.

No obstante, existe otro motivo para ser cautos con el consumo de atún enlatado (y de cualquier otra presentación de este pescado) que afecta directamente a la salud de todas las personas: el impacto medioambiental que tiene su pesca.

Existe entre la comunidad científica medioambiental una creciente preocupación sobre la excesiva pesca del atún, un problema que, tal y como señala una investigación publicada en Scientific Reports, afecta especialmente a especies como el atún de ojos azules del Pacífico Occidental o al atún de aletas amarillas del Océano Índico. De nuevo, la situación no exige el cese completo del consumo de atún, pero en este sentido puede ayudar asegurarse de comprar productos conseguidos mediante técnicas de pesca sostenibles o al menos moderarnos en su uso, combinándolo con otras opciones como el bonito.