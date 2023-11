Las comidas que debes evitar si tienes el colesterol alto, según Harvard

La hipercolesterolemia (esto es, los niveles demasiado elevados de colesterol LDL o 'colesterol malo') es un problema tremendamente común en España (según la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria hasta la mitad de la población adulta presenta esta condición). Tiene graves consecuencias, ya que es uno de los principales contribuyentes al riesgo de enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en España y el mundo.

Aunque hay personas que pueden requerir un tratamiento farmacológico para normalizar sus niveles de colesterol, en la mayoría de los casos la forma de intervenir sobre este trastorno es mediante modificaciones de la dieta y el ejercicio físico. Aprender a comer adecuadamente puede ser determinante para evitar los problemas de salud que pueden derivarse de la hipercolesterolemia.

Qué comidas debemos evitar

En esto incide un artículo recientemente publicado por el portal web de la Universidad de Harvard, en el que los autores destacan que existe una serie de alimentos especialmente asociados a los aumentos en los niveles circulantes de colesterol LDL y que, por tanto, deberían ser evitados en lo posible por las personas con niveles excesivos de colesterol en sangre.

Según esta fuente, los peores alimentos para la hipercolesterolemia incluyen los siguientes:

Carne roja.

Comidas fritas.

Carnes procesadas.

Bollería y postres.

La razón, explican, es que todas estas características son muy ricas en grasas saturadas, que son la principal forma de lípido que contribuye el aumento de los niveles de colesterol en sangre. Cabe apuntar que un consumo moderado de estos alimentos no tiene por qué ser necesariamente conductivo a una hipercolesterolemia: la clave está en el consumo con moderación o, idealmente, de su sustitución por opciones con un menor contenido graso.

Qué alimentos ayudan a reducir el colesterol

Lo contrario también sucede: algunos alimentos pueden ayudarnos a reducir los niveles de colesterol de diferentes maneras. Por ello, se consideran especialmente idóneos para las personas que padecen hipercolesterolemia o que tienen un perfil relevante de riesgo cardiovascular. Algunos de ellos son:

La avena.

La malta y otros cereales integrales.

Las berenjenas.

La okra.

Los frutos secos.

Los aceites vegetales.

Las manzanas, las uvas y las fresas.

Los alimentos fortificados con esteroles o estanoles.

La soja.

Los pescados grasos.

Los suplementos de fibra.

Igualmente, existe una serie de alimentos que, si bien en principio contienen niveles elevados de colesterol, no son necesariamente perjudiciales. Por ejemplo, los huevos cumplen estas características: aunque contienen abundante colesterol, en realidad no se relacionan con elevaciones de los niveles circulantes con tanta intensidad como las grasas saturadas y además contienen abundantes proteínas y nutrientes.

