Estos son los alimentos avalados por la ciencia que pueden mejorar la calidad del semen

Cerca de un 20% de las parejas españolas presenta infertilidad, y en la mitad de los casos el problema está en el varón. Y es que son muchos los factores que pueden disminuir su capacidad reproductiva; en muchos casos, además, se trata de aspectos ligados al estilo de vida que pueden ser cambiados y mejorados. Así, cosas tan sencillas como aumentar la frecuencia con la que consumimos algunos alimentos o dejar otros de lado pueden ayudarnos a mejorar la fertilidad masculina.

Recientemente, un estudio llevado a cabo por investigadores españoles encontró que la ingesta excesiva de alimentos ultraprocesados puede empeorar parámetros como el conteo espermático o la movilidad espermática. Por el contrario, contamos con evidencias que indican que la incorporación a nuestra dieta habitual de ciertos nutrientes podría tener un efecto reparador.

Pescados con ácidos grasos omega-3

Por ejemplo, varias investigaciones han concluido que tanto el contenido dietético como la toma de suplementos de ácidos grasos omega-3 puede mejorar la calidad del semen en hombres infértiles o en parejas que buscan tratamiento de fertilidad, como recoge una revisión de literatura publicada en la revista especializada Andrology.

Estos componentes, con efectos positivos sobradamente demostrados sobre otras áreas de la salud como la cardiovascular, son abundantes en pescados azules como el salmón o las sardinas.

También, recuerda la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se encuentran en gran concentración en algunas fuentes vegetales como son las semillas de linaza, el aceite de linaza, las nueces, el aceite de canola, la chía, la soja y el tofu o el aceite de oliva.

Frutas y verduras ricas en antioxidantes

Por otro lado, un estudio publicado en Basic and Clinical Andrology el año pasado explicaba que, debido a que la espermatogénesis y la calidad del semen se ven negativamente impactadas por el aumento en las especies reactivas de oxígeno, la suplementación con antioxidantes resulta beneficiosa en algunos parámetros de la calidad seminal, incluyendo reducciones en el índice de fragmentación del ADN.

Los antioxidantes, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, son sustancias naturales que previenen o retrasan ciertos tipos de daños en las células.

Se encuentran principalmente presentes en frutas y verduras, como los tomates, los frutos rojos, la sandía, la zanahoria, la piña, la naranja, los arándanos o el pimiento.

La importancia de una dieta equilibrada

En general, el mantenimiento de una dieta equilibrada y saludable está relacionado con un mejor pronóstico en casi todas las áreas de la salud, incluyendo la reproductiva.

Sí que es importante, sin embargo, recordar que en cuanto a nutrición lo fundamental es lograr un balance y un equilibrio adecuado antes que la inclusión de alimentos concretos, que por sí solos no tienen propiedades milagrosas.

Finalmente, aunque estas investigaciones han encontrado beneficios en materia de fertilidad asociados a ciertas características de la dieta, hay que tener en cuenta que la infertilidad es un problema complejo en el que intervienen muchos factores diferentes. Por ello, cuando existan problemas de esta clase, lo adecuado es consultar con un médico que pueda dar con la causa y aconsejarnos el mejor modo de proceder de acuerdo con las características de nuestro caso particular.

