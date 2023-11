Un ansiolítico común aumenta la supervivencia en un cáncer agresivo de cerebro

Cada año se diagnostican más de 5.000 tumores cerebrales en España. Estos son de algunos de los tipos de cáncer más difíciles de tratar, entre otras cosas por lo delicado del órgano al que afectan, pero también por algunas características únicas.

Por ejemplo, los oncólogos creen que en el caso del glioblastoma, uno de los más comunes y malignos, el líquido cerebroespinal (un fluido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal) podría contribuir a que la neoplasia desarrolle resistencia al tratamiento.

Un ansiolítico usado desde hace décadas

Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad de Flinders (Australia) ha encontrado que un fármaco ansiolítico en uso desde la década de 1950, la trifluoperazina, aumenta la receptividad de las células tumorales ante las terapias, posiblemente facilitando de esta forma el tratamiento de la enfermedad.

Según detallan en la revista académica Science Advances, el medicamento en cuestión resensitiviza las células de los glioblastomas, con lo que aumenta la eficacia de algunos de los tratamientos actualmente empleados frente al glioblastoma (como la quimioterapia o la radioterapia).

Este hallazgo, que resulta de experimentos llevados a cabo sobre cultivos celulares a partir de muestras tomadas de 25 pacientes locales de glioblastoma, lleva a los autores a concluir que una combinación de trifluoperazina con los procedimientos usuales pueden ayudar a prolongar la supervivencia de los pacientes con este cáncer cerebral.

¿Qué es el glioblastoma?

El glioblastoma es la forma más común y más letal de cáncer cerebral. Actualmente, es la principal causa de muerte por cáncer en niños y adultos por debajo de los 40 años.

No sólo eso, sino que los glioblastomas son resistentes a muchos enfoques terapéuticos distintos que son capaces de matar los cánceres en otras partes del cuerpo, como muchas técnicas de quimioterapia o radioterapia, a pesar de los serios efectos secundarios que estas estrategias pueden tener para los pacientes.

