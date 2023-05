Desarrollan un método para acabar con el glioblastoma, un cáncer cerebral letal

Entre los cánceres, una de las clases más letales es la de aquellos que surgen en nuestro cerebro. Por la fragilidad y la importancia del órgano, han sido tradicionalmente algunos de los más difíciles de atajar.

Morir de estrés

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Gotemburgo junto a colegas franceses ha desarrollado un nuevo método capaz de acabar con uno de los tumores cerebrales más agresivos, el glioblastoma. El sistema consiste en bloquear una serie de funciones celulares con ayuda de una molécula artificial, causando la muerte de las células cancerígenas por estrés.

Como explican los autores en el artículo publicado al respecto en el medio especializado iScience, la clave está en los mecanismos mediante los cuales las células tumorales manejan el estrés. Específicamente, lo que hacen es 'secuestrar' los sistemas mediante los que las células sanas regulan la protección de proteínas (y el exceso de las mismas).

Mediante modelos informáticos, los investigadores desarrollaron un 'prototipo' de molécula capaz de atravesar la barrera hematoencefálica (un 'filtro' que evita la entrada de compuestos dañinos en el cerebro) y que inhibe uno de estos mecanismos 'secuestrados', provocando que las células cancerígenas se 'envenenen' con las proteínas asociadas al estrés celular.

Sin efectos secundarios

El método se probó después en modelos animales, en los cuales se combinó con estrategias tradicionales de quimioterapia. En este contexto, el tratamiento logró matar los tumores sin que se produjera recaída en los 200 días siguientes (comparativamente, en los modelos murinos de glioblastoma tratados con quimioterapia se producen recaídas en un plazo de 100 días).

"Se trata", destacan los autores "de los primeros resultados claros en tumores cerebrales que pueden llevar a un tratamiento que completamente evita la cirugía y la radiación. También estamos comenzando a estudiar el uso de la sustancia en otros tumores agresivos como el cáncer de páncreas o el cáncer de mama triple-negativo).

Aunque en principio esta estrategia no funciona con otros tipos de tumor cerebral, los glioblastomas representan el 45% de todos los cánceres que afectan al cerebro. Los tratamientos actuales a menudo tienen efectos secundarios severos, algo que no sucedió en este experimento.

