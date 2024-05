Qué es la tiroides, qué función tiene y cuáles son los síntomas del hipotiroidsimo

El 10% de la población en España sufre alguna alteración del tiroides, pero la mitad lo desconoce, según datos compartidos hace tiempo por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Esta no es la única enfermedad que podemos tener asociada con esta glándula, de hecho, entre las más habituales encontramos el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el nódulo tiroideo, el bocio, la enfermedad de Graves y la tiroiditis.

Conviene tener siempre presente la importancia de prestar atención a nuestro cuerpo, para notar los cambios que podrían señalar que algo no marcha como debería y poder ponernos en manos expertas cuanto antes. Todavía hay mucho desconocimiento sobre la tiroides, su funcionamiento y, sobre todo, los síntomas que nos avisarían de que su funcionamiento no es el adecuado. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son los signos con los que nuestro cuerpo nos avisa en caso de hipotiroidismo?

Tiroides: qué es y qué función tiene

La tiroides se ubica en la parte anterior del cuello. GettyImages

La tiroides es una glándula pequeña que produce hormonas que regulan la forma en la que el cuerpo emplea la energía. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos y controlan muchas de las funciones más importantes, como la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo. Está situada bajo la piel del cuello, mide alrededor de 5 centímetros y está formada por dos lóbulos, unidos por su parte central, lo que le da aspecto de mariposa.

Existen 2 hormonas tiroideas que influyen en el índice metabólico, la T4 y la T3. La T4, que es la principal, solo tiene un efecto ligero, en la aceleración del índice metabólico del organismo. La T4 se convierte en T3, una conversión se produce en el hígado y otros tejidos y que está controlada por muchos factores, entre los que encontramos las necesidades del organismo o la presencia o ausencia de enfermedades. Esta es la forma hormonal más activa.

Para producir estas hormonas es necesario el yodo, que se encuentra en algunos alimentos. A medida que estas hormonas cumplen su función, parte del yodo que contienen se libera y vuelve a la glándula tiroidea, donde se recicla para producir más hormonas. Si los niveles de las hormonas tiroideas en la sangre son bajos, el cuerpo funciona más lentamente y esto es lo que se conoce como hipotiroidismo.

Cuáles son los síntomas del hipotiroidsimo

Experto afirma que el 50% de personas con enfermedad de tiroides sufren sus síntomas sin estar diagnosticados. 20M EP

Como decíamos, cuando la tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas se produce lo que se conoce como hipotiroidismo; esta afección también se llama tiroides hipoactiva. En sus etapas iniciales es posible que no produzca síntomas evidentes, pero si no se trata, con el tiempo puede provocar otros problemas de salud, como colesterol alto o problemas del corazón. Se puede diagnosticar a través de análisis de sangre y los síntomas dependen de la gravedad de la afección y tienden a desarrollarse lentamente y a lo largo de los años.

Al principio es fácil pensar que los síntomas se deben a otras causas, porque los más habituales son cansancio y aumento de peso. Sin embargo, conforme el metabolismo se ralentiza, estos se hacen más evidentes y, además de estos dos, aparecen también un aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, hinchazón de la cara, ronquedad de la voz, vello duro y piel áspera, debilidad muscular, con dolores, sensibilidad y rigidez muscular.

Los ciclos menstruales comienzan a ser con sangrados más abundantes de lo usual o irregulares, el cabello se vuelve más fino, la frecuencia cardíaca más lenta, pueden aparecer depresión o problemas de memoria. Tanto si el hipotiroidismo resulta ser la causa como si es por otro motivo, conviene consultar con nuestro médico ante situaciones o sensaciones que no son habituales, si comenzamos a sentir cansancio sin una causa aparente, no es mala ideal ponernos en manos de un especialista.

Referencias

