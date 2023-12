¿Qué es el Síndrome del corazón navideño? Detecta los síntomas y sigue estos consejos para disfrutar de unas fiestas saludables

España está a punto de entrar en la festividad de la Navidad y con ella en días de muchos excesos. Aunque es época de reencuentros familiares, unión e incluso algo de magia, también sometemos a nuestro cuerpo a ingestas de comidas y bebidas muy abundantes. Con la llegada de estas vacaciones en las que se lleva la alegría y la emoción por bandera, también aparece un fenómeno menos conocido que afecta a la salud de nuestro organismo.

Síndrome de corazón navideño: ¿qué es?

El Síndrome del corazón navideño o festivo, también conocido en su versión inglesa como Holiday Heart Syndrome es una afección cardíaca que puede afectar a personas adultas de todas las edades. Está vinculada a los excesos en la ingesta de alcohol durante estas celebraciones como la Nochebuena y Año Nuevo (y sí, también en las fiestas de empresa), además de en otros momentos vacacionales como el verano. Por ello, compartimos los síntomas que puedes experimentar y por supuesto y proporcionaremos consejos para disfrutar de esta Navidad de manera saludable.

Estos son sus síntomas: aprende a detectarlos

El síndrome del corazón navideño o festivo es una condición médica que se manifiesta con ritmos cardíacos irregulares después de consumir grandes cantidades de alcohol. Según expertos médicos, el exceso de bebidas alcohólicas puede tener un impacto negativo en el corazón, desencadenando arritmias cardíacas en personas que previamente no tenían problemas de corazón. Esta situación se complica aún más durante las navidades, ya que muchas personas tienden a exceder sus límites habituales de consumo de alcohol en eventos sociales y reuniones familiares.

Así pues, los síntomas del síndrome del corazón navideño incluyen:

Palpitaciones. Dolor en el pecho. Mareos. Dificultad para respirar.

Estos signos pueden surgir horas después de la ingesta de alcohol y pueden ser una señal de advertencia de que el corazón está experimentando un estrés significativo. Es esencial reconocer estos síntomas a tiempo, ya que la persistencia de arritmias cardíacas puede aumentar el riesgo de eventos cardíacos más graves, como ataques al corazón o insuficiencia cardíaca.

Factores de riesgo y consejos para evitarlo

El síndrome del corazón festivo afecta especialmente a personas sin antecedentes de problemas cardíacos. Este fenómeno destaca la importancia de la moderación durante las celebraciones y la necesidad de estar conscientes de cómo el alcohol puede impactar en la salud cardiovascular. Los estudios han demostrado que incluso episodios únicos de consumo excesivo de alcohol pueden desencadenar este síndrome, lo que subraya la necesidad de adoptar hábitos de consumo más saludables.

Además, los expertos, como el doctor De la Cruz Nueva Jersey y otros compañeros que han venido estudiando esta relación, advierten que las personas con factores de riesgo preexistentes, como hipertensión arterial o diabetes, deben ser especialmente cuidadosas durante estas fiestas. La combinación de estos factores de riesgo con el consumo excesivo de alcohol puede intensificar las posibilidades de desarrollar problemas cardíacos agudos.

Para evitar el síndrome del corazón navideño, se recomienda moderar el consumo de alcohol, alternando con agua y evitando las bebidas alcohólicas energizantes que pueden aumentar aún más el estrés cardíaco. Además, es crucial prestar atención a los signos de advertencia y buscar ayuda médica si se experimentan los síntomas antes comentados (palpitaciones, dolor en el pecho o dificultad para respirar). Lo más importante es prevenir, celebrar responsablemente y mantener nuestra salud en buenas condiciones.

