Cómo sobrevivir a los excesos de las comidas de Navidad: qué hacer en caso de empacho, intoxicación o gastroenteritis

Las celebraciones navideñas traen consigo no solo papanoeles y villancicos, sino también comidas y cenas excesivas durante casi un mes. Esto no empieza en Nochebuena, sino unas semanas antes, cuando las cenas de empresa y de amigos dan el pistoletazo de salida a las fiestas. Al parecer nos gastaremos una media de 60 euros por persona y evento, según la asociación Hostelería de España. El estómago probablemente se resentirá más que el bolsillo al gestionar cantidades de grasas, azúcares y alcohol a las que no está acostumbrado.

El metabolismo es sorprendentemente operativo y aunque forcemos la máquina gestiona ese exceso calórico puntual agradeciendo una manzanilla o sal de frutas para aliviar las sorpresas digestivas. Lo bueno es que, sabiendo precisamente que es puntual y no un hábito, se pueden tomar ciertas medidas para evitar un malestar que puede durar días. Otra cosa son las intoxicaciones o las gastroenteritis, en las que es importante identificar cuándo es oportuno acudir al médico.

Cómo aliviar el empacho

Una infusión de manzanilla o tomillo puede ayudarnos a aliviar las molestias puntuales que provocan las comida excesivas. Cristina Sosa Meliá

Hablamos de días en los que de repente se incorporan a nuestra dieta alimentos que pueden estar total o prácticamente ausentes durante el resto del año, como salsas fuertes, guarniciones excesivas, especias y condimentos. A esto hay que añadir dosis elevadas de alcohol y de azúcares presentes en los diversos postres con los que terminan estas celebraciones: tartas de siempre y todo el abanico de repostería navideña clásica (turrón, mazapán, polvorón, etc.).

Como remedios más inmediatos ante un empacho puntual se puede acudir a la infusión de manzanilla o tomillo y así aliviar la inflamación abdominal. Si el problema es la acidez o el reflujo gástrico, una opción rápida es la sal de frutas diluida en agua.

¿Podemos prevenir las molestias estomacales?

A pesar de los elementos inevitables a los que nos enfrentamos, como menús pactados y en general cantidades excesivas e ingestas que se prolongan durante horas, podemos tomar alguna que otra medida preventiva:

Controlar el exceso con respecto a la otra comida importante del día : si vamos a cenar en exceso, procurar que la comida sea liviana, y a la inversa.

: si vamos a cenar en exceso, procurar que la comida sea liviana, y a la inversa. En las cenas, mejor pescado que carne roja y mejor verduras que guarniciones pesadas: salsas y condimentos pueden causar hinchazón o pesadez.

salsas y condimentos pueden causar hinchazón o pesadez. Moderar la dosis de alcohol: aumenta la ingesta calórica sin aportar saciedad y entorpece la digestión de los alimentos.

Síntomas de una intoxicación alimentaria

Otra situación, ya fuera de nuestro control, que puede tener lugar en el fragor de las celebraciones navideñas, es una posible una intoxicación alimentaria. El origen son posibles gérmenes que se encuentren en los platos o bebidas ingeridas.

Los síntomas más frecuentes son malestar estomacal, diarrea y vómitos, los cuales en la mayoría de casos van remitiendo paulatinamente. La alerta para considerar la consulta médica sería que aparezcan trastornos del sistema nervioso (visión borrosa, debilidad muscular), fiebre alta o diarrea y vómitos que duren varios días, entre otros.

¿Y si es una bacteria o un virus?

Comparte los síntomas más frecuentes con la intoxicación (malestar estomacal, diarrea y vómitos) con la diferencia de que la gastroenteritis suele estar originada por un virus o bacteria, entre los que destaca por frecuente la salmonella, presente en alimentos o agua contaminados.

El remedio inmediato sería beber mucho líquido y descansar hasta que el organismo se recupere. En caso de que los citados síntomas persistan más de dos o tres días e incluso haya fiebre alta de por medio, también se recomienda ir al médico.

