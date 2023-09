El estrés laboral duplica el riesgo de enfermedad cardíaca, especialmente en los hombres

¿Tu trabajo te estresa? No estás solo. Para muchas personas, las horas pasadas en el entorno laboral son las más estresantes del día; según datos de Eurostat citados por el propio Gobierno de España, el estrés es el segundo problema de salud más frecuente entre los trabajadores después de los trastornos musculoesqueléticos.

Es frecuente que el efecto acumulado de décadas de estrés resulte en una plétora de problemas de salud; entre ellos, uno particularmente grave es el de la enfermedad cardiovascular.

¿Cómo afecta el estrés al corazón?

Precisamente, un nuevo estudio publicado en la revista científica Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes ha hallado que los niveles elevados de estrés en el trabajo doblan en los hombres las probabilidades de desarrollar enfermedad cardíaca, que a su vez puede conducir a infartos y otras complicaciones.

Estas conclusiones emergen del estudio de 18 años de datos recogidos de más de 6.400 participantes. Concretamente, se evaluó el estrés de cada puesto de trabajo en base a la exigencia puesta en el trabajador y al grado de control que cada trabajador poseía sobre su propio trabajo, así como en base a al esfuerzo requerido y a la calidad de las compensaciones.

Los varones que mostraban una puntuación alta en uno de los ejes tenían hasta un 49% más de probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular que aquellos que tenían puntuaciones bajas, mientras que los que marcaban alto en ambos parámetros elevaban esa diferencia hasta el 103%.

¿Cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo?

Hay que tener en cuenta que, aunque a menudo el estrés se trata como un estado emocional, se trata de un proceso con importantes implicaciones fisiológicas. Por ejemplo, los niveles elevados de estrés propician problemas como desequilibrios hormonales, aumento de la tensión sanguínea y un incremento en la frecuencia cardíaca.

Los autores destacan que los resultados para las mujeres resultaron inconcluyentes, y opinan que los niveles elevados de estrógenos propios de la población femenina pueden precisamente ofrecer algún efecto protector que explique esta diferencia.

Sea como sea, si que advierten que existe mucha evidencia que ha señalado que las mujeres tampoco son inmunes a los efectos del estrés, por lo que concluyen que ambas demografías pueden obtener numerosos beneficios de medidas protectoras frente a ellos, tales como actuaciones encaminadas a reducir este fenómeno en el ámbito laboral.

