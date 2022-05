En España, un 5% de la población adulta padece asma y de ellos, el 3,9% padece asma grave no controlada. Un tipo de asma que afecta de forma significativa a la calidad de vida y de la que existe un gran desconocimiento entre la población. Estos son los motivos principales que han animado a la empresa farmacéutica AstraZeneca, con el aval de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con enfermedades respiratorias (FENAER) a poner en marcha la campaña Cero Barreras.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo paliar la desinformación actual en torno al asma, animar a la población a acudir al especialista ante cualquier síntoma y ayudar a los pacientes ya diagnosticados a tomar el control de la enfermedad.

“Queremos dar visibilidad al asma y recordar al paciente la importancia de ser adherente a los tratamientos. Un paciente asmático puede estar mucho tiempo asintomático pero hay que tener presente que la enfermedad no se cura y sigue ahí. Manteniendo los tratamientos de base regularmente se evita volver a tener síntomas y agudizaciones porque la agudización del asma puede ser muy grave y conducir al ingreso hospitalario”, señala a este medio Mariano Pastor, presidente de FENAER, quien insiste además en la importancia de buscar un diagnóstico precoz: “una falta de aire con mínimos esfuerzos e incluso en reposo ya sea regularmente o en momentos puntuales puede ser un síntoma, por lo que es fundamental ir al médico e intentar buscar un diagnóstico”.

La campaña Cero Barreras gira en torno a un vídeo de Realidad Virtual que invita a la población a experimentar en primera persona las sensaciones que experimenta un paciente de asma grave en su día a día y ante una crisis. Esta experiencia inmersiva que ya ha podido verse en Madrid estará disponible también hoy 3 de mayo, Día Mundial del Asma, en los hospitales de Galdakao (Bilbao) y de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Sin embargo, el desconocimiento en torno al asma grave es una cuestión que no solo afecta a la población general, sino también a los propios pacientes y su entorno más cercano. A pesar de estar tratados, alrededor del 40% siguen sin estar controlados, lo que puede incrementar la gravedad y los síntomas de la enfermedad. Los episodios de empeoramiento de los síntomas, conocidos como exacerbaciones, pueden llegar a poner en riesgo su vida.

Bien tratada se puede controlar

Otras investigaciones en nuestro país dejan clara esta problemática. Según el estudio Factores asociados con el control del asma en pacientes de atención primaria en España elaborado en 2010: hasta un 63% de los pacientes asmáticos no están bien controlados y la mitad no tienen una correcta adherencia a su tratamiento, lo que se asocia a un aumento de la morbimortalidad. “El medicamento de rescate no debería tener que usarse nunca. Si los tratamientos de base se mantienen regularmente según están prescritos no habría necesidad de recurrir a ellos. El paciente no puede olvidar que el asma no se cura pero se puede controlar y hacer una vida completamente normal”, añade Pastor.

Irantzu Muerza, paciente de asma grave y responsable de Asma en FENAER, es la protagonista de este vídeo que anima a concienciar sobre la gravedad de los síntomas de la enfermedad: “El asma todavía es percibida como un problema menor. Este desconocimiento tiene consecuencias nefastas para los pacientes: nos limita, por ejemplo, a la hora de crecer profesionalmente por la incomprensión de nuestro entorno laboral, pero también evita que recibamos la atención urgente adecuada cuando sufrimos una crisis, ya que la población desconoce cómo actuar”, explica la paciente.

La campaña Cero Barreras se integra dentro de la plataforma web En Asma el Cero Cuenta, un espacio de apoyo a los pacientes que incluye información clara y contrastada sobre el asma, con recursos para ellos y su entorno, testimonios de profesionales o consejos para llevar una vida saludable. “Queremos transmitir un mensaje esperanzador muy claro para los pacientes: que el asma no tiene por qué ser una barrera, siempre que se acuda a la consulta de un especialista para realizar un seguimiento de la enfermedad y tratarla en consecuencia”, concluye Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España.