'Jamais vu', el fenómeno de nuestra mente por el que las cosas familiares nos parecen nuevas: ¿Qué pasa en nuestro cerebro?

Seguro que alguna vez has experimentado un déjà vu (en lengua española 'ya visto'), una extraña sensación de haber vivido antes una situación nueva, o de haber visto antes algo a lo que te expones por primera vez. Es menos conocida, no obstante, la contraria: el jamais vu, en la que una experiencia familiar parece nueva. ¿Por qué se produce este curioso fenómeno? ¿Qué ocurre exactamente en el cerebro cuando lo experimentamos?

¿Qué es el jamais vu?

Jamais vu, explica el portal de noticias sobre medicina Medical News Today, significa en francés 'nunca visto'. De cara a la cultura pop, es menos conocido sin duda que su antónimo, el déjà vu, pero a semejanza de éste es en realidad algo muy común que casi todas las personas experimentan en distintos grados a lo largo de sus vidas.

La pregunta del millón es si esta ilusión de nuestra mente tiene alguna implicación importante para nuestra salud, ya sea neurológica o mental, y qué es exactamente lo que sucede en nuestro cerebro para que experimentemos esta desconcertante sensación.

Pues bien, tal y como indican los expertos consultados por el citado medio, lo cierto es que las causas exactas del jamais vu siguen siendo un misterio para la ciencia, aunque existen algunas teorías sobre su origen.

¿Por qué se produce el jamais vu?

Para entender el jamais vu, debemos tener en cuenta que neuropsicológicamente el jamais vu es una experiencia de recuerdo sin reconocimiento: es decir, una desconexión entre la percepción y la memoria. Por ello, parece plausible que se deba a un desajuste temporal de dos circuitos neuronales, el de la memoria y el del reconocimiento, que normalmente están sincronizados.

Esto ha llevado a algunos neurólogos a proponer que pueda deberse a una disfunción del lóbulo temporal, debido a factores como la fatiga, el estrés, ciertas condiciones neurológicas o incluso a desequilibrios en los niveles de ciertos neurotransmisores como la dopamina o la serotonina.

Algo más inquietantes resultan las explicaciones que apuntan a que el proceso del jamais vu podría parecerse a los que desencadenan ciertas sustancias psicoactivas, como la psilocibina, o incluso a los delirios o las alucinaciones típicas de ciertos trastornos psiquiátricos (por ejemplo, en el síndrome de Capgras, los pacientes sostienen que alguien a quien conocen bien está siendo suplantado por un doble). Para esta corriente, el Jamais vu ilustra el modo en el que nuestras emociones de alto orden se disocian de procesos perceptuales que han sido 'automatizados', como el reconocimiento de los rostros o la lectura de las palabras. En las poblaciones sanas, esto se produce durante un breve momento; en esos trastornos, de manera persistente o recurrente.

El jamais vu, las migrañas y la epilepsia

Un aspecto interesante es que algunas investigaciones han arrojado que el jamais vu es frecuente durante la fase de 'aura' que se produce antes de que una persona con epilepsia experimente una crisis. Dado que los ataques epilépticos son básicamente descargas eléctricas en el cerebro, existen neurólogos que creen que el jamais vu podría ser el resultado de una anomalía eléctrica en el lóbulo temporal, un área asociada con la memoria.

El líneas similares, sensaciones de jamais vu se han registrado comúnmente en las 'auras' de las migrañas (etapas con síntomas que preceden a estas últimas) y en personas con amnesia y ciertos tipos de afasia.

Por último, ciertos fármacos psicoactivos y ciertos trastornos psiquiátricos (como los trastornos de ansiedad, los trastornos disociativos o trastornos del ánimo) provocan unas sensaciones transitorias llamadas 'desrealización' (en la que la persona siente que su entorno parece extraño o irreal) y 'despersonalización' (en la que el paciente siente que él mismo no es real) que por sus similitudes podrían estar relacionados con el jamais vu.

¿Debo preocuparme si tengo jamais vu?

En líneas generales, hay que señalar que el jamais vu no es un fenómeno patológico. Normalmente, se trata de algo breve que se regula con facilidad por parte del propio sujeto. Así que en la mayoría de los casos no debería suponer un motivo de preocupación.

Con todo, en aquellos casos en los que el individuo siente que no es capaz de cesar estas experiencias, puede estar recomendado un análisis psicológico o neurológico en búsqueda de otros síntomas que puedan indicar riesgo de migrañas, epilepsia o reaccciones psicológicas disociativas.

Referencias

