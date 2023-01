La sal es un elemento básico y cotidiano en nuestras vidas, especialmente, en lo que respecta a la gastronomía. Aunque sabemos que su uso en exceso puede derivar en problemas de hipertensión, entre otras patologías, cuenta con propiedades beneficiosas para nuestro organismo y para aprovecharlas, no basta únicamente con consumirla. En este sentido, la haloterapia es un método alternativo para sacar el máximo partido a la sal, frente a problemas respiratorios, dermatológicos o estrés.

La haloterapia o terapia de sal es una forma de medicina cuyos orígenes se remontan a 1841 en Wieliczka, cerca de Cracovia, en el sur de Polonia. Fue el médico y cirujano Feliks Boczkowski, quien confirmó los efectos positivos que había en las cuevas de sal, ya que los mineros que trabajaban en ellas no sufrían, al contrario que el resto de la población, tuberculosis. El siguiente paso fue aplicar los beneficios de la sal en el interior de las minas con personas con distintas enfermedades.

En la década de los 80 la salterapia se popularizó en Europa del este a través de cuevas de sal artificiales. Y, aunque en España es todavía un tratamiento novedoso, en Rusia está incluida actualmente en su sistema sanitario como terapia oficial y en Inglaterra está reconocida como terapia clínica. Bien es cierto, las opiniones de los expertos son diversas, pues el tratamiento en cuevas de sal carece de evidencias científicas sólidas que avalen su efectividad, aunque revistas como New England Journal of Medicine han publicado estudios positivos al respecto.

¿Cómo funciona? El tratamiento está basado en varias sesiones de diferentes tiempos de duración, en función de la edad o la enfermedad a tratar, que se llevan a cabo en una sala revestida de sal en paredes y suelo. El objetivo es inhalar y estar en contacto con las micropartículas que desprende la sal de la roca en una atmósfera, cuyo aire se renueva después de cada sesión. El paciente en cuestión no tiene más que relajarse durante la terapia y, en el caso de los niños, pueden jugar o realizar distintas actividades mientras se encuentran en la cueva.

La haloterapia es un método indicado para adultos y niños iStock

¿Qué enfermedades trata? Entre las propiedades de la sal, destaca su labor antiinflamatoria e higroscópica, por lo que es eficaz para mejorar la función pulmonar, disminuyendo la irritabilidad bronquial y reduciendo la inflamación de las vías respiratorias. Los mismos beneficios son aplicables a problemas dermatológicos como la dermatitis atópica, el acné o la psoriasis. Además, se trata de una terapia que estimula la relajación y la calma, reduciendo los niveles de estrés y la ansiedad. De la misma forma, se utiliza para el rendimiento deportivo, ya que aumenta la capacidad pulmonar y ayuda en la recuperación tras los entrenamientos.

Se recomiendan un mínimo de diez sesiones, aunque ya desde la primera se pueden empezar a comprobar los beneficios. Eso sí, los profesionales insisten en que la finalidad de la haloterapia no es diagnosticar, ni curar. Es una práctica complementaria, compatible con los tratamientos farmacológicos, que en ningún caso los sustituye, por lo que se recomienda preguntar y seguir las indicaciones de un médico.

