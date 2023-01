La ropa es uno de esos regalos navideños que es prácticamente ubicuo. Y muchas veces puede que recibamos alguna prenda que no nos guste demasiado o que no sea de nuestra talla; más rara vez, puede que alguna no le siente bien a nuestra piel. No en el sentido de que no combine con nuestro tono, sino que literalmente nos cause molestias y síntomas físicos.

Un diagnóstico complicado

Precisamente, reporta Marine Cygler en el portal de noticias médicas Medscape, la cuestión de las alergias a textiles y accesorios fue una de las que se trató en la conferencia Dermatology Days of Paris (JDP 2022).

Así, en tal evento la dermatóloga de la Universidad de Dijon Evelyne Collet explicó que el diagnóstico de tal condición es sencillo cuando en la piel aparece una reacción que se alinea perfectamente con una prenda o accesorio concretos, como una erupción justo en el lugar donde se encontraba un nuevo collar de metal o en el área cubierta por una camiseta. En otras ocasiones, no obstante, identificar el problema se vuelve más complicado.

Cuando la relación causal no está tan clara, algunas de las cosas que pueden darnos una pista es el hecho de que el eczema se sitúe justo en una parte de la piel que está en contacto directo con un tejido; o a menudo, que resulte resistente a los esteroides tópicos.

Los metales más alergénicos

Sea como sea, en la disciplina de la dermatología se emplea un estándar para evaluar una posible reacción ante un textil o accesorio: la Serie Estándar Europea, que contiene no sólo un marcador para mezclas de tinte textil sino también para metales, conservantes o gomas. Y es que no es sólo el propio material el que puede provocar reacciones cutáneas, sino también las distintas técnicas de procesamiento para conservarlo, aumentar su resistencia o darle propiedades antiestáticas.

Así, de acuerdo con este estándar, los metales que más alergias causan son principalmente el níquel, el cobalto o el cromo. El níquel es común en accesorios metálicos como hebillas de cinturón, y el cromo en los remates de los productos de cuero.

Con todo, la serie podría no ser suficiente, y normalmente es preciso añadir otros test, incluyendo posiblemente test de uso (que consisten en aconsejar al paciente que use la prenda y observe si aparecen reacciones sólo al emplear ese objeto).

Evitar reacciones

En cualquier caso, es posible establecer unas recomendaciones básicas para los pacientes. Aquellos que hayan demostrado tener reacciones alérgicas ante los tintes deberían siempre lavar toda la ropa nueva antes de ponérsela. Por otra parte, las etiquetas de los productos textiles suelen contener información sobre el tipo de fibras del que están hechos.

Quienes tengan alergia, deberían optar prevalentemente por productos elaborados a partir de fibras naturales, como el algodón, el lino o la lana. En el caso de los metales, siempre es adecuado optar por otras alternativas; si la alergia es al cromo, puede que sea necesario abandonar completamente el uso de este tipo de ropa.

