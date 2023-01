El deporte, una herramienta para reducir la depresión y los suicidios entre los más jóvenes

En las últimas décadas, las tasas de suicidio han aumentado hasta que esta problemática se ha erigido como la principal causa de muerte entre los jóvenes en nuestro país. Afortunadamente, la ciencia no ha dejado de investigar las mejores maneras de abordarla, en la búsqueda de métodos que puedan prevenirla en todos los casos posibles.

Un alivio de los síntomas depresivos

Un enfoque que ha demostrado ser particularmente prometedor, especialmente en niños y adolescentes, son las intervenciones basadas en la actividad física y el deporte. Así lo demuestra una revisión de estudios publicada en el medio especializado JAMA Pediatrics, que ha encontrado que este tipo de métodos no sólo se asocia con una reducción importante en la tasa de suicidios sino que incluso puede proporcionar un alivio significativo de los síntomas depresivos.

Concretamente, los autores del trabajo analizaron una selección de 21 estudios practicados sobre un total de 2.441 participantes, en los que se comparaban los efectos post-intervención de enfoques basados en la actividad física respecto a grupos de control que no habían sido sometidos a este tipo de estrategias.

Eso sí, subrayan que este método presenta algunos problemas debidos principalmente a la heterogeneidad de los estudios incluidos en el análisis y a la escasez de investigaciones con un período de seguimiento largo.

Más beneficios en mayores de 13 años

Aún así, de el análisis se desprende que este tipo de intervenciones logran reducciones importantes en la sintomatología depresiva de los niños y adolescentes, con efectos especialmente evidentes a partir de los 13 años de edad. Por lo menos, estos beneficios se extienden hasta las 21 semanas posteriores al tratamiento; y, si bien no eran observables más allá de este plazo, los autores lo atribuyen en gran parte a las limitaciones metodológicas previamente mencionadas.

Un aspecto interesante, señalan estos investigadores, es que la mayoría de los trabajos analizados estudiaban intervenciones supervisadas en el colegio destinadas a incrementar la actividad física de los estudiantes a través de un abanico de actividades diferentes, lo que incide en el papel fundamental que pueden jugar los centros escolares en la prevención de las enfermedades mentales.

Por otro lado, también destacan que los participantes que tenían un diagnóstico de enfermedad mental se beneficiaban más que aquellos que estaban sanos o padecían enfermedades fisiológicas, por lo que las intervenciones basadas en la actividad física deben ser consideradas adicionalmente como estrategia para esta demografía.

Referencias

Franceso Recchia, Joshua D. K. Bernal; Daniel Y. Fong et al. Physical Activity Interventions to Alleviate Depressive Symptoms in Children and Adolescents. JAMA Pediatrics (2023). DOI: 10.1001/jamapediatrics.2022.5090