Fármacos antiobesidad: ¿cuántos hay disponibles? ¿Funcionan realmente?

La obesidad es una auténtica pandemia en todo el mundo occidental. En España, por ejemplo, más de la mitad de la población padece sobrepeso y un 22% obesidad, es decir, que tiene un índice de masa corporal superior a 30. La obesidad es mucho más que una cuestión estética, pues se considera una enfermedad crónica, multicausal, recidivante y estigmatizante asociada a complicaciones metabólicas, mecánicas y mentales que impactan de manera directa en la salud y en la calidad de vida de las personas. Combatirla debe ser, por tanto, una prioridad en los sistemas de salud pública de los países.

El abordaje debe ser multidisciplinar, aunque no cabe duda de que lo prioritario debe ser modificar los hábitos de vida con una dieta sana, actividad física y apoyo psicológico. Aunque esté estigmatizado su uso, también existen una serie de fármacos que, sin ser ni mucho menos la pastilla mágica para adelgazar, pueden servir de complemento en un abordaje más amplio para combatir la obesidad. Eso sí, ninguno de ellos está financiado por el sistema nacional de salud. Veamos qué fármacos existen ahora mismo en España y qué acción tienen.

Orlistat, una manera de absorber menos grasa

Orlistat, que se encuentra como medicamento genérico o bajo nombres comerciales como Xenical o Alli, es un fármaco indicado para disminuir alrededor de un 30% de las grasas que se encuentran en el intestino. Se vende en formato de 60 o 120 mg., el último de ellos con receta médica. Está indicado para adultos con obesidad que, además, estén realizando una dieta hipocalórica para perder peso.

Se trata de un tratamiento a largo plazo que, si no da resultados al cabo de tres meses, se recomienda que deje de utilizarse. Para determinar si es eficaz o no, el paciente que lo toma debe haber perdido el 5% del peso corporal al cabo de tres meses con la combinación de dieta hipocalórica y orlistat. No está indicado en niños, embarazadas y mujeres lactantes y debe evitarse en caso de tener algún tipo de enfermedad hepática.

El Orlistat no está exento de efectos secundarios, entre ellos, cefaleas o molestias gastrointestinales, como diarrea o meteorismo. Además, puede interactuar con medicamentos como la píldora anticonceptiva, las ciclosporinas, anticoagulantes orales o las vitaminas liposolubles.

Se trata de un medicamento eficaz que, combinado con la dieta, ayuda a perder peso. Su uso es a largo plazo y los estudios clínicos han probado que tras un año de tratamiento el 20% de los pacientes habían logrado perder un 10% del peso corporal, según indica su ficha técnica. Uno de sus inconvenientes es que, una vez dejamos el tratamiento es muy fácil volver a aumentar de peso. Tampoco es muy eficaz en pacientes con diabetes.

Liraglutida, una ayuda para reducir el apetito

Autorizado para su uso en España desde 2019, este medicamento, comercializado bajo el nombre de Saxenda, es un análogo de las incretinas, concretamente el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Este péptido se libera como respuesta a la ingesta de alimentos, es decir, que aumenta la sensación de saciedad. Como consecuencia, reduce el apetito, la ingesta calórica y ayuda a perder peso. Se administra de manera diaria vía subcutánea y deje hacerse bajo estricta vigilancia médica, pues hay que ir aumentando la dosis poco a poco para que sea bien tolerado, pues puede producir efectos adversos como náuseas, dolor abdominal.

Este fármaco se utiliza también en pacientes con diabetes y prediabetes, también bajo una estricta vigilancia médica, pues puede interactuar con los medicamentos para combatirla.

Se trata de un medicamento eficaz que ha demostrado una significativa pérdida de peso, especialmente durante el primer año de tratamiento, peso que se mantiene, al menos, los tres primeros años de tratamiento.

La Liraglutida está contraindicada en cáncer de tiroides, en neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2, en pancreatitis, en pacientes con insuficiencia cardiaca y durante el embarazo y la lactancia. Además, puede interactuar con las sulfonilureas (diabetes) o los anticoagulantes.

Mysimba, otra manera de comer menos

Mysimba es el nombre comercial de un medicamento que combina dos principios activos, el bupropion y la naltrexona. Ambas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central, concretamente sobre el hipotálamo, reduciendo el apetito, la conducta alimentaria compulsiva (picoteo, atracones…) y la sensación placentera por la comida. Debe ser combinado con dieta hipocalótica y ejercicio físico y, si no se ha conseguido perder el 5% del peso corporal durante las primeras 16 semanas de uso se recomienda que deje de utilizarse. Según los ensayos clínicos, al año de tratamiento, los pacientes tratados con una combinación de bupropion y la naltrexona, junto con cambios en la dieta y la actividad física, redujeron su peso entre un 5,9 y el 11,5 por ciento.

Entre los efectos secundarios más comunes que produce son dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas, y al actuar sobre el sistema nervioso, es probable notar cambios en el estado anímico. Está contraindicado en menores de 18 años, en caso de epilepsia o si se toman otros medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como antidepresivos o ansiolíticos.

Estos son los tres medicamentos que existen en España aprobados contra la obesidad, pero la FDA, la agencia americana del medicamento, ha aprobado dos más, el Phentermine-Topiramate, con efecto saciante, y el y Lorcaserin, que estimula los receptores en el centro del hambre.

Además, en la actualidad, existen varios fármacos en estudio para su uso contra la obesidad, como la semaglutida o la tirzepatida, ya aprobados solo para la diabetes. El último todavía no está en España, pero se espera que sea aprobado en los próximos meses.