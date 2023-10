Los ejercicios de Kegel no son solo para mujeres: por qué los hombres también deberían fortalecer su suelo pélvico

Es habitual hacer hincapié en lo importante que es para las mujeres cuidar su suelo pélvico, no es tan habitual, por lo menos España, escuchar que es igualmente relevante en el caso de los hombres. A pesar de que es más frecuente que sean ellas quienes entrenen para fortalecer la zona, los hombres también tendrían que tener cuidado con ella, porque el suelo pélvico masculino comparte funciones con el femenino.

De entre los ejercicios que se pueden hacer para fortalecer el suelo pélvico, los más famosos son los de Kegel, un entrenamiento sencillo que se puede realizar en cualquier momento del día, pero que conviene aprender a hacer bien para que los resultados sean los esperados. Pueden ayudar a reducir problemas como pérdidas de orina o de control intestinal.

Funciones del suelo pélvico masculino

Como ya hemos apuntado, el suelo pélvico masculino tiene las mismas funciones que el femenino, por lo que mantenerlo en buenas condiciones es esencial en todos los casos. Se localiza en la base de la pelvis, por lo que supone un apoyo para la vejiga, la próstata y el recto, previniendo prolapsos y descensos pélvicos; también proporciona estabilidad al cuerpo, ayudando a mantener la postura.

Interviene en el control de la micción, los músculos del suelo pélvico envuelven la uretra y ayudan a evitar fugas de orina indeseadas. Están también diseñados para favorecer la defecación, al relajarse, facilitan la salida de las heces a través del ano, después se contrae haciendo que permanezca cerrado y así evitar fugas.

Otra de las funciones del suelo pélvico masculino está relacionada con la función sexual, porque juega un papel importante en la erección y la eyaculación, permitiendo que todo funcione de manera adecuada.

Hombres: ¿Cómo saber si tengo el suelo pélvico debilitado?

Muchas son las causas que pueden afectar al suelo pélvico, provocando su debilitamiento. El paso del tiempo es uno de ellos, conforme el cuerpo envejece, estos músculos pierden su fortaleza habitual, también el aumento de peso. En el caso de las mujeres, puede producirse tras el embarazo y el parto, o tras una cirugía ginecológica. En los hombres, tras una cirugía de próstata.

Para saber si se tiene un suelo pélvico debilitado, conviene prestar atención a síntomas como dolor al orinar y aumento de la frecuencia, chorro débil o pérdidas de orina. También pueden ser señales la dificultad para mantener la erección o la disminución de la fuerza eyaculatoria o del placer sexual. Conviene estar atento a dolores testiculares o lumbares o si se tiene la sensación de tener la pelvis inflamada.

Estos síntomas no solo se producen a causa de la debilidad del suelo pélvico, por lo que ante cualquiera de ellos, el primer paso siempre tuene que ser acudir a un especialista médico para tener un diagnóstico concreto. Algunos de ellos podrían ajustarse a una infección de orina o una patología prostática que requieren otro tipo de tratamientos.

Ejercicios de Kegel para el suelo pélvico masculino

Los ejercicios de Kegel se pueden hacer en cualquier momento del día, aunque seguramente al principio sea más sencillo hacerlos acostado o sentado. Tampoco conviene excederse al hacerlos en busca de mejores resultados, porque se podría acabar teniendo que esforzarse para orinar o defecar; lo ideal es hacerlos unas tres veces al día, entre 10 y 15 repeticiones, contrayendo tres segundos y relajando después.

Es importante saber qué músculos son los que hay que contraer, porque hacerlo de manera incorrecta puede añadir presión sobre otras zonas. Durante estos ejercicios se contrae, sostiene y relaja los músculos del suelo pélvico y para saber cuáles son, un truco muy común es tratar de detener la orina mientras se está miccionando (esto es solo para localizarlos, no se hacen mientras se orina) o imaginarse que se intenta dejar de expulsar gases.

Para saber si son los músculos adecuados, se puede introducir un dedo en el ano, contraer los músculos y, si se siente la tensión en el dedo, serán los correctos. En cualquier caso, consultar con un experto solucionará cualquier duda que podamos tener.

