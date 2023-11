Cómo bajar el ácido úrico alto rápidamente

Según los resultados del estudio EPISER 2016 realizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER), en España, el 2,4% de la población adulta, que equivaldría a unas 800.000 personas, padece gota. Un mal que afecta sobre todo a personas mayores de 60 años, en el caso de las mujeres potenciado por los cambios hormonales durante la menopausia, y que se produce por una alta acumulación de ácido úrico.

Esto hace que resulte importante no solo conocer esta enfermedad y en qué consiste, también saber si hay algo que podamos hacer, que esté en nuestra mano para evitar que los niveles de ácido úrico en sangre estén elevados y puedan causarnos problemas graves a largo plazo. Un estilo de vida saludable, así como una alimentación adecuada, pueden convertirse en clave para lograrlo.

Ácido úrico: qué es, síntomas y por qué sube

La artritis comienza a manifestarse por las articulaciones pequeñas, en manos y pies. iStockphoto

El ácido úrico es un producto de deshecho que el cuerpo produce cuando descompone purinas, estas provienen de sus células cuando mueren, pero también de alimentos y bebidas. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre, los riñones lo filtran y sale del cuerpo en forma de orina.

El principal síntoma de esta acumulación de ácido úrico es el dolor en las articulaciones, enrojecimiento o deformación de las articulaciones afectadas, sensación de calor al tacto. También pueden aparecer piedras en el riñón o tener problemas para orinar.

El problema llega cuando los riñones no son capaces de eliminarlo y se acumula en la sangre; esto puede producirse porque el cuerpo produce mucho ácido úrico, porque no elimina la cantidad suficiente o ambas. El exceso de ácido úrico que no se elimina queda depositado en el organismo y puede ocasionar gota, una forma de artritis que causa inflamación dolorosa en las articulaciones. También pueden causar cálculos o insuficiencia renal.

Una alimentación rica en purinas puede hacer que los niveles de ácido úrico sean más altos, pero no es la única causa, algunos medicamentos también pueden hacer que los niveles se vean afectados, así como el propio paso del tiempo, porque con la edad en ocasiones disminuye el funcionamiento del riñón. Los niveles altos de ácido úrico pueden estar relacionados con enfermedades renales, leucemia o mieloma múltiple, pero también puede ser una cuestión hereditaria o producida por la obesidad o un consumo de alcohol excesivo.

Cómo bajar el ácido úrico rápidamente

Las cerezas son una de las frutas que más bajan el ácido úrico. Steve Buissinne / Pixabay

Los profesionales sanitarios serán quienes mejor puedan guiarnos para ayudarnos a bajar los niveles de ácido úrico, algo que en ocasiones necesita una medicación pautada con ellos. No obstante, los cambios en el estilo de vida y la alimentación pueden ser claves para que el proceso sea más rápido y también más efectivo.

Por ejemplo, dejar de tomar alcohol y reducir al máximo el consumo de bebidas carbonatadas es uno de los primeros pasos, pero también escoger una dieta con alimentos que no sean ricos en purinas, como pueden ser las carnes rojas y los mariscos. También conviene evitar el consumo de órganos y glándulas, como el hígado, el riñón o las mollejas, así como algunas verduras, que son especialmente ricas en purinas, como los espárragos y la espinaca.

Por otra parte, el consumo de frutas como la cereza o el aumento de la vitamina C puede ser efectivo para bajar los niveles, por lo que en ocasiones se recomienda un suplemento, así como el consumo moderado de café. Estos cambios en la alimentación no siempre son aceptables, por lo que no conviene hacerlos sin antes consultar con nuestro médico.

