La 'superfruta' contra la gota: baja el ácido úrico y es perfecta para hacer dieta

Nadie sabe a ciencia cierta por qué unas enfermedades son más conocidas que otras, pero lo cierto es que poco importa la cantidad de afectados, hay algunas que no reciben demasiada atención por parte de la población, salvo por parte de la gente que las padece. Esto es lo que sucede con la gota, una enfermedad que, según los resultados del estudio de prevalencia sobre las enfermedades reumáticas en población adulta en España de la Sociedad Española de Reumatología (EPISER), sufre el 2,4% de la población en nuestro país.

Este desconocimiento hace que no todo el mundo sepa qué alimentos pueden propiciar un ataque de gota, ni que todo el mundo sepa las causas y los factores de riesgo que los producen. Por supuesto, tampoco es demasiado conocido el hecho de que hay una ‘superfruta’ que puede ayudarnos a reducir el riesgo de padecer un nuevo ataque y podemos encontrarla en cualquier frutería, porque no es otra que la cereza.

Gota: síntomas, causas y su relación con el ácido úrico

La gota es un tipo de artritis, que se produce cuando el ácido úrico se acumula en la sangre, produciendo inflamación en las articulaciones. Se caracteriza pro un dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en la articulación, que puede ser cualquiera, pero habitualmente se centra en el dedo gordo del pie, pero también en la rodilla o el tobillo.

Los síntomas suelen aparecer de manera repentina y, habitualmente, por la noche y se considera un dolor opresivo y, a menudo, insoportable. La articulación se siente sensible (incluso el peso de la sábana es intolerable) e hinchada, caliente y enrojecida, incluso puede haber fiebre. El dolor más intenso puede desaparecer, dejando una molestia persistente que puede durar días. Tras el primer ataque, muchas personas tienen otro en los siguientes meses.

La gota se produce cuando hay un exceso de ácido úrico, ya sea porque el cuerpo lo produce de manera excesiva o porque tiene dificultades para deshacerse de él, normalmente, el ácido úrico se disuelve en la sangre y se elimina a través de los riñones y la orina. Cuando se acumula demasiado en el líquido alrededor de las articulaciones, que recibe el nombre de líquido sinovial, se forman cristales de ácido úrico, que son los responsables del dolor y el resto de síntomas.

Las causas que pueden producir que alguien sufra esta enfermedad no están claras, pueden ser genéticas, estar asociadas a determinadas enfermedades o al consumo de medicamentos que aumenten el ácido úrico en el cuerpo. La alimentación puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, tienen más riesgo de padecerla quienes basan su dieta en carnes rojas y mariscos, consumen gran cantidad de bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza, o toman bebidas azucaradas.

Cuidar la alimentación puede ser una buena manera de complementar el tratamiento médico correspondiente.

Cerezas, ácido úrico y gota

Se ha estudiado cómo las cerezas pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer un nuevo ataque de gota y un estudio de 2012 confirma que su consumo puede reducir el riesgo de padecer un nuevo brote.

Por su contenido en ácido fólico, disminuyen la producción de ácido úrico, pero también potencia su eliminación gracias a su contenido en fibra y potasio, que favorece el tránsito intestinal. Aumenta la excreción del ácido úrico en la orina y tienen efecto antiinflamatorio, reduciendo el dolor y la inflamación, gracias a las antocianinas, el ácido elágico y la quercetina.

Otras propiedades y beneficios de esta ‘superfruta’

Además de ser una fruta dulce y deliciosa, la cereza destaca por sus muchas propiedades. Es rica en vitaminas C, A y K, en minerales como el calcio, el potasio, magnesio y hierro, también contiene fibra y ácido fólico. Se distingue por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Su contenido en potasio ayuda a mantener la tensión arterial baja, lo que favorece al corazón y es buena para el colesterol.

Es una fruta ideal para quienes estén a dieta gracias a su bajo aporte de grasas y su alto contenido en fibra y ayudan a controlar el contenido de azúcar en sangre gracias a su bajo nivel glucémico. Su vitamina C ayuda en la producción de colágeno, lo que favorece el aspecto de la piel y sus antioxidantes favorecen la salud del cerebro y los ojos. Una importante cantidad de beneficios que se pueden disfrutar si las incluimos en el marco de una alimentación equilibrada y saludable.

