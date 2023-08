Comer esta fruta deshidratada todos los días mejora tu salud cardiovascular

Es una fruta rica en antioxidantes que frena la inflamación y reduce el colesterol malo. Se trata de las ciruelas pasas. Siempre se ha dicho en España que las pasas son ricas en fibra y ayuda contra los problemas de huesos como la osteoporosis. Sin embargo, nuevos estudios apuntan a esta fruta deshidratada como una potente solución para problemas relacionados con el colesterol, la diabetes, la obesidad y el envejecimiento.

A partir de cierta edad, los huesos empiezan a resentirse. Pasados los 50 años, la densidad ósea se debilita, por lo que aumenta el riesgo de fracturas. Esto afecta especialmente a las mujeres que se encuentran en la menopausia. Ya se habló de ello en 2022, en la convención anual de la Sociedad Norteamericana de la Menopausia, publicado en 20Minutos, que concluyó que comer entre cinco y seis ciruelas pasas al día podía ayudar a detener el avance de la osteoporosis en las mujeres postmenopáusicas. Sin embargo, esto no queda aquí, un nuevo estudio mantiene que además son un buen aliado del corazón.

¿Cuántas ciruelas pasas hay que comer al día?

En realidad, no solo las pasas cuentan con esta función, de hecho todas las frutas y las verduras que son ricas en compuestos bioactivos como el ácido fenólico, los flavonoides y los carotenoides pueden ayudar a protegernos contra la osteoporosis. Pero las ciruelas pasas, además, son baratas, ricas y bastan 50 gramos al día para conseguir estos ansiados beneficios, según el estudio publicado en el diario científico americano de nutrición Science Direct: "Una dosis diaria de 50 g de ciruelas pasas puede prevenir la pérdida de DMO (densidad mineral ósea) total de la cadera en mujeres posmenopáusicas después de 6 meses", sostiene.

Propiedades de las ciruelas pasas

Las ciruelas pasas son ricas en minerales, compuestos fenólicos, fibra dietética y vitamina K. Es por eso que las ciruelas pasas ayudan a un envejecimiento saludable, ya que la vitamina K en mayores previene la calcificación de los vasos, mejorar la salud ósea y refuerza los sistemas de reparación de tejidos.

Además, otro estudio —presentado en la Sociedad Americana de Nutrición (ASN)— ha revelado que consumir diariamente ciruelas pasas puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular, especialmente en personas mayores. De este modo, su consumo "tiene efectos prometedores sobre varios biomarcadores relacionados con la salud cardiovascular". El estudio revela que la ingesta de ciruelas pasas a largo plazo mejoró el colesterol HDL y la relación colesterol total/HDL, al tiempo que disminuyó el estrés oxidativo y el biomarcador inflamatorio proteína C reactiva (PCR).

Las investigadoras tildan de "emocionante" el proceso de investigación y los resultados obtenidos en lo referente a la salud cardiovascular. Mary Jane De Souza, investigadora principal de uno de los estudios de la Universidad Estatal de Pensilvania, insiste en la importancia del estudio del consumo de alimentos como las ciruelas pasas y sus resultados en cuanto a salud cardiometabólica.

