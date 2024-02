¿El alzhéimer podría contagiarse? Esto es lo que dice un estudio sobre su transmisión

Mantener una buena calidad de vida conforme nos hacemos mayores es una gran preocupación para mucha gente, de hecho, el alzhéimer es la segunda condición de salud que más preocupa en España, según la encuesta 'Actitudes y percepciones de la población española sobre el alzhéimer', elaborada por la Fundación Pasqual Maragall.

Se trata de una enfermedad irreversible y progresiva que destruye lentamente la memoria y las capacidades de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. No existe una cura, no se puede eliminar, pero existen tratamientos que pueden ralentizar el desarrollo de la enfermedad. El alzhéimer es la causa más común de demencia.

Cinco casos de enfermedad de alzhéimer por ‘contagio’

Las personas mayores son las que más padecen la enfermedad. iStockPhotos

Las causas de esta enfermedad no están del todo claras, por lo que las investigaciones en torno a ella continúan siendo imprescindibles para aprender a conocerla mejor. Se considera que hay ciertos factores genéticos en su desarrollo y también se puede ralentizar el desarrollo de la misma gracias a unos hábitos de vida saludables. Ahora se han descubierto cinco casos en los que se ha producido por contagio.

Así lo recoge el estudio publicado en Nature Medicine, donde analizan estos cinco casos y recogen que este ‘contagio’ se debió a un tratamiento con hormona del crecimiento extraída de la pituitaria de cadáveres de donantes al que se sometieron durante su infancia. Este tratamiento ya no se realiza desde los años 80.

Debido a la juventud de estos pacientes, cuando comenzaron a mostrar los síntomas, los especialistas analizaron su historial clínico y su ADN, tras descartar que sufrieran mutaciones que pudieran desencadenar alzhéimer prematuro, vieron que todos se habían sometido a un tratamiento de este tipo, que dejó de usarse cuando se descubrió que, así extraída, la hormona podía transmitir los priones responsables de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que provoca deterioro progresivo de la funcionalidad mental que evoluciona a demencia.

En su estudio dejan claro que no existe riesgo de ‘contagio’ durante una consulta médica o en el día a día, y que estos casos concretos sucedieron a raíz de un tratamiento que ya no se realiza, por lo que el riesgo de que vuelva a suceder ni siquiera es una opción para los investigadores. No obstante, según recogen en El Español, reconocer que se produjo una transmisión de beta-amiloide abre la puerta a aumentar las medidas de seguridad en algunos tratamientos, tal y como reconocía John Collinge, investigador principal del estudio. También ayuda a aprender un poco más sobre esta enfermedad.

Factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad

El aislamiento social es uno de los factores de riesgo conocidos del alzhéimer. Getty Images

Entre los factores de riesgo que existen a la hora de desarrollar esta enfermedad existen algunos que no podemos cambiar, como son los genéticos, pero otros que sí y que están relacionados con el estilo de vida. Causas como la edad, la existencia de antecedentes familiares o la genética son inamovibles, pero podemos poner de nuestra parte con los demás.

Una alimentación saludable y equilibrada, así como una actividad física frecuente, pueden ser clave a la hora de ralentizar el desarrollo de la enfermedad, pero hay también otros factores, como una vida social activa y realizar actividades mentalmente estimulantes, que ayudan a reducir el deterioro cognitivo a medida que las personas envejecen.

Referencias

