Si todavía no tienes regalo de Reyes Magos para tu pareja, padre, abuelo o persona favorita, lo mejor es que seas una persona práctica (¡y ahorradora!) y no dejes escapar las ofertas de Reyes en Amazon. Hay regalos que se utilizan la misma Noche de Reyes y no vuelven a usarse nunca más y los hay que se amortizan hasta el final de los tiempos. Por ejemplo, las afeitadoras o recortadoras de barba. Las hay que solo sirven para arreglar la barba, pero hay otras que se utilizan para mucho más, por lo que son el regalo perfecto estas navidades.

Un ejemplo de afeitadora perfecta es la que está a mitad de precio esta semana en la plataforma del gigante de las compras online. Se trata de la recortadora Braun 9 en 1, fabricada para que dure el doble de tiempo que otras afeitadoras y para sacarle el triple de partido. Este gadget recorta la barba, el pelo, afeita y depila el cuerpo (además de servir también para nariz y orejas). Y si alguien se cansara de recortar, este pack viene, incluso, con una maquinilla Gillette Fusion5 ProGlide para afeitarte al ras.

La mejor valorada por los usuarios por su calidad-precio. Amazon

La recortadora más completa del mercado

La de Braun es la mejor recortadora del ecommerce esta Navidad. La más completa y la que cuenta con la etiqueta Amazon Choice, aquella que otorga la plataforma a los productos mejor valorados por los usuarios según su calidad precio. Dura el doble que otras recortadoras y su variedad de cabezales es muy amplia para poder cumplir sus nueve funciones diferentes, con un solo gadget.

La recortadora 9 en 1 es para barba, cara, pelo, cuerpo, nariz y orejas. Y por si fuera poco, viene con una maquinilla de regalo de Gillette Fusion5 ProGlide para afeitarse al ras.

Además, el motor es adaptable con detención automática y funciona, incluso, con las barbas más densas, ¡nada la para! La experiencia de tu persona favorita con esta afeitadora será muy placentera, ya que recortará su barba sin esfuerzo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.