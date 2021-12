De Carolina Herrera a Yves Saint Laurent: tres perfumes (¡de oferta en Primor!) que vas a querer pedir a los Reyes Magos

Sí, hay regalos que rara vez fallan cuando se los pedimos a los Reyes Magos... ¡o cuando nos toca ejercer de paje! Y aunque tengan fama de clásicos y aburridos, la verdad, no hay nada como acudir a la tradición para asegurar el acierto, bien sea una apuesta gourmet o unas zapatillas de andar por casa. También los cosméticos cobran especial importancia estos días: colonias y perfumes se convierten en los regalos más recibidos y también deseados de la mayoría; lo que no es de extrañar, pues su uso a lo largo del año está más que asegurado. Sin embargo, en esta ocasión, los productos que más fama tienen también suelen estar sujetos a un precio excesivo, por lo que no siempre sorprendemos con ellos... ¿O sí? Puede que aún no le hayas echado un vistazo a Primor, pero, créenos, ¡te interesa!

El ecommerce de belleza conoce las preferencias de sus usuarios y, por eso, se lo ha puesto muy fácil a los Reyes Magos que quiere regalar alguno de los perfumes favoritos de su catálogo. Primor ha rebajado, así, hasta un 43% alguna de las propuestas más conocidas y deseadas, de firmas tan importantes como Marc Jacobs o Carolina Herrera, para que puedas conseguir tu fragancia favorita al mejor precio. ¿Quieres descubrir cuáles son las propuestas que desde 20deCompras no vamos a dejar escapar? ¡Sigue leyendo!

Tres propuestas... ¡para incluir en tu carta!

- Perfect, de Marc Jacobs... ¡al 43% de descuento! De costar 86,28 euros, los Reyes Magos pueden conseguirlo ahora por menos de 50. Perfecto para quienes prefieren los aromas florales, frescos y suaves.

- Black Opium, de Yves Saint Laurent... ¡al 41% de descuento! Su precio habitual es de 96,50 euros, pero los Reyes Magos pueden incluirlo en su cesta ahora por 56,95. Un perfume para los que quieren dejar huella, con notas de frutas, flores y toques picantes.

- 212 Vip Rose, de Carolina Herrera... ¡al 39%! Los Reyes Magos pueden comprar esta fragancia por menos de 30 euros, cuando su precio habitual es de 48,50. Perfecto para quienes prefieren apostar por un aroma fresco y desenfadado.

