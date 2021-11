La mejor rutina diaria contra los granos a tu alcance en Druni

¿Estás cansada o cansado de que tu piel sufra los efectos del acné? Seguro, hay épocas en las que los brotes de acné te impiden, incluso, llevar una vida normal por el dolor o la vergüenza. La gente que sufre con el acné de su rostro ha probado miles de cosméticos que prometen ser milagrosos, pero los granos acaban saliendo de nuevo. Acabar con ellos puede ser más fácil de lo que pensamos si ya nos hemos rendido. Hay dos claves en la lucha contra el acné: la constancia y saber diferenciar entre cantidad y calidad.

Con esto último nos referimos a que es preferible llevar a cabo una rutina todos los días de pocos productos, que probar muchos que no nos ayudan. Desde 20deCompras queremos compartir contigo una rutina facial que está teniendo mucho éxito y la tienes al alcance de tu mano en Druni. Se trata de la rutina The Ordinary, es fácil y no necesitas muchos productos, solo constancia.

Da igual si tu acné se debe a la edad, a cambios o desajustes hormonales, al exceso de sebo o al estrés, esta rutina funciona con todos los tipos de granos. Ten en cuenta que no es algo milagroso y de mentira que te vaya a funcionar al instante, hay que ser pacientes y a partir de la cuarta semana notarás los resultados.

Primer paso de la rutina: la limpieza

El primer paso y el más importante es limpiar la piel todos los días, tanto por el día como por la noche, para así eliminar todas las impurezas acumuladas, el sudor y la contaminación. Si los poros se llenan de suciedad, aparecen los granos sí o sí. Para ello, Druni recomienda usar The Ordinary Acid 7% Toning Solution, una solución tonificante con una concentración del 7% de ácido glicólico, que ofrece una exfoliación suave y agradable.

El primer paso es una buena limpieza del rostro y desinfección. Druni

Tratamiento de eliminación

Tras la limpieza, hay que completar el tratamiento The Ordinary para eliminar marcas de acné. Para ello, destacamos dos productos para que escojas el que mejor le vaya a tu piel. El primero es The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%, uno de los productos más eficaces para tratar una piel acneica. Su fórmula antienrojecimiento de alta potencia que reducirá la aparición de manchas

Para eliminar marcas y enrojecimientos de la piel. Druni

Por último, te dejamos esta otra opción: The Ordinary Lactic Acid 10% + Ha, un exfoliante superficial con ácido láctico, que ofrece una suave y eficaz exfoliación del 10%, y que a través de la pimienta de Tasmania, reducirá la sensibilidad asociada a la exfoliación.

Su principal objetivo, tal y como destacan desde la página web de Druni, es corregir el tono desigual y las irregularidades en la textura.

Exfoliación suave. Druni

