No hay época del año en la que no queramos lucir nuestro mejor rostro y bien es sabido que lograrlo no es cuestión de magia, sino de rutina y dedicación. Aunque pueda dar pereza al principio, una vez marquemos la pauta a seguir y observemos los resultados... ¡no habrá día en la que no queramos llevarla a cabo! Para ello, además de conocer el orden correcto para aplicar los distintos cosméticos, debemos distinguir entre las rutinas por épocas, es decir, no tendremos la misma en otoño que en verano. Claro que, si hay algo que no debe faltar en una buena rutina facial independientemente de la época del año en la que nos encontremos, eso es una correcta higiene.

Este paso es básico si queremos garantizar una piel reluciente, capaz de absorber todos los cosméticos y de ser la mejor base para un maquillaje perfecto. Para lograrlo, los cepillos eléctricos faciales son los mejores aliados... ¡y ahora puedes conseguir uno a buen precio en el Black Friday! Y es que, el Viernes Negro, más allá de ser la oportunidad de conseguir grandes chollos techies, también es un buen momento para un capricho beauty, sobre todo si apostamos por marcas populares como Foreo, una de las firmas favoritas en lo que a gadgets limpiadores se refiere. Prueba de ello es la rebaja que el modelo Luna 2 tiene en Sephora: de costar 169,99 euros, ahora puede ser tuyo por 134 euros.

Foreo Luna 2. Sephora

El modelo Luna Mini 2 también está de oferta en Amazon: en vez de pagar por él 119, puedes ahorrarte 34 euros en su compra... ¡y disfrutar de sus muchas prestaciones! ¿Sabías que elimina hasta el 99.5% de suciedad y grasa en cada rutina de limpieza o que consigue una piel suave y saludable en sólo tres días?

El Foreo Luna Mini 2. Amazon

Pero, ¡hay más! La conocida marca de belleza se hizo famosa, entre otros motivos, por lanzar un dispositivo para aplicar y potenciar el efecto de las muy consumidas mascarillas hidratantes. ¿Lo conoces? Ahora, la versión mini, está casi 54 euros más barata.

El Foreo UFO mini. Amazon

No es Foreo... ¡pero cuesta menos de 10 euros!

Aunque los de la conocida marca son unos de los más codiciados, dadas a las muchas prestaciones para el cuidado del cutis que ofrecen, no todos los usuarios son igual de exigentes a este respecto. Algunos, de hecho, solo buscan un dispositivo efectivo y todoterreno con el que potenciar la limpieza facial, ¡y en Druni lo saben!

- El Seren+, de 1699. ¡Te ahorras tres euros!

El cepillo eléctrico facial de Seren+. Druni

- El modelo de IDC Institute. ¡Te ahorras un euro!

El modelo de IDC Institute. Druni

- El Sweet Spine, de 1699. ¡Te ahorras un euro!

El cepillo facial de silicona Sweet Spine. Druni

