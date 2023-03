Isabel Güell, neuróloga: "El cerebro recuerda lo que queremos según el estado de ánimo"

Maravillar a los lectores con la complejidad de la mente humana es uno de los objetivos que la neuróloga catalana Isabel Güell persigue en su libro "Un mundo extraño", en el que revela que "el cerebro no es una grabadora, sino un mecanismo mucho más imaginativo; organizado para recordar lo que queremos y olvidar el resto"

"No hay un baúl de los recuerdos. Cada vez que recordamos algo lo hacemos según el estado de ánimo que tenemos". Este es uno de los "secretos" que comparte en su manual (Debate), en el que describe varios casos clínicos que atendió durante la pandemia de covid para explicar las enfermedades neurológicas.

Güell, miembro del cuerpo facultativo del Centro Médico Teknon de Barcelona, advierte de que "cumplidos los cincuenta años, e incluso antes, lo habitual es presentar ocasionales -y no tan ocasionales- fallos de memoria", lo que no implica que se vaya a desarrollar una demencia, que es un "deterioro amplio".

Eso sí, advierte de la altísima prevalencia, de casi el 40 %, del alzhéimer a partir de los 85 años, una enfermedad provocada por la acumulación de unas proteínas en el cerebro, cuyas causas se desconocen, aunque se está investigando "con enormes recursos" cómo frenarlo.

¿Hasta dónde llega la plasticidad del cerebro?Las células del organismo se dividen y se regeneran, mientras que las neuronas no . Sin embargo, cada vez se está viendo que el cerebro es más plástico de lo que se pensaba, dentro de que si se lesiona una área, esta se queda así, mientras que en otros órganos hay una regeneración, como es el caso de un hígado. ​ ​Por ejemplo, el hemisferio dominante y responsable del lenguaje es el izquierdo, pero en las lesiones producidas en la infancia el otro hemisferio puede llegar a asumir gran parte de las funciones del lenguaje. ​Recuperar la función es más claro en la infancia, pero en una persona que tiene un ictus con 65 años, se ha visto que las neuronas de alrededor tienen la capacidad de recuperar las funciones del lenguaje.

¿Cuál es la relación entre el envejecimiento y la pérdida de memoria?El envejecimiento cerebral puede afectar a la capacidad de memoria, nuestros cerebros procesan peor la información, nos olvidamos de nombres o nos cuesta retener información nueva. Pero la edad por si sola no evoluciona en una demencia.

¿Hay algún indicio que nos haga prever que podemos tener alzhéimer?R: Como es tan prevalente con la edad, no tenemos que estar muy preocupados, ya que un 40 % lo va a tener. Preocupa más si tus abuelos o bisabuelos lo han tenido u otras personas de la familia, y mucho más si has tenido una madre con 60 años, que lo haya sufrido.

​Preocuparnos sí, pero seguir adelante olvidándonos de estas enfermedades si de entrada no las tenemos.