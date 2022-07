Cibercondría: la obsesión de buscar información y abordar problemas de la salud por Internet

©[ipopba] via iStock.com

La actualidad está dominada Internet, por consiguiente, permite que la información esté disponible a nivel global y los sitios web relacionados con temas de salud sean los más consultados.

La Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo define la cibercondría como la implicación de "experimentar ansiedad después de buscar información médica y abordar problemas de salud mediante Internet. Se origina como un comportamiento que busca la sensación de seguridad, sin embargo, tiene un carácter repetitivo y excesivo, lo que conduce a empeorar las preocupaciones".

También se puede definir como un comportamiento de búsqueda excesiva y repetitiva de información sobre temas de salud, motivado e impulsado por la ansiedad que sufre el sujeto. El usuario cree que la información es un alivio, sin embargo, la ansiedad se amplifica y ocasiona resultados conductuales muy poco saludables. Este comportamiento no es una actividad placentera, debido a que se asocia a sensaciones angustiantes.

La cibercondría "ha sido llamada por algunos autores como una obsesión devastadora. El término se deriva etimológicamente de las palabras 'ciber' e 'hipocondría', lo que sugiere que es una forma de hipocondría relacionada con el uso de medios digitales".

El principal riesgo de la cibercondría es que los usuarios desarrollen desconfianza hacia el médico y una mayor probabilidad de automedicación.

La información confusa puede generar temores innecesarios y sospechas de diagnósticos imprecisos, asimismo, las personas que obtienen una respuesta mediante Internet pueden desarrollar ansiedad y depresión (existe la posibilidad de que no reconozcan las fuentes fiables).

La cibercondría consta de cuatro dimensiones :

Búsqueda de información sobre temas médicos de forma repetitiva y excesiva: Los usuarios consultan muchas páginas sobre el mismo tema de salud y las comparan para obtener respuestas. Incremento de la reacción afectiva negativa: Ansiedad y angustia. Esto implica que la búsqueda genere estados afectivos negativos. Compulsión: Involucra afectación e interrupción de la vida y actividades cotidianas. La motivación inconsciente que impulsa todos estos comportamientos es la búsqueda, sin éxito, de mermar y disminuir la ansiedad que padecen.

Un 60,5% de los españoles es cibercondríaco

Canal Salud IMQ afirma que "cada día es más habitual buscar en Internet información sobre salud. Lo hace, de hecho, nada menos que un 60,5% de los españoles, siendo las búsquedas que más abundan las que tienen que ver con estilos de vida saludables (54,2%); enfermedades (52,1%); sus síntomas (50,9%) o sus remedios (47%)".

"Lo que a priori, no resulta tan normal es hacer esas búsquedas de manera obsesiva en un intento de reafirmar que los síntomas que se tienen, o más bien se creen tener, se deben necesariamente a una enfermedad grave".

"Se calcula, no obstante, que entre un 3% y un 5% de la población internauta está afectada por este nuevo fenómeno que ha venido a denominarse cibercondría, o, lo que es lo mismo, la hipocondría digital".

Herramientas digitales para combatir la cibercondría

Semrush Blog indica que "se deben crear sitios web para ayudar a los usuarios. Específicamente, la página debe cumplir con el propósito previsto, pero esa intención también debe estar centrada en el usuario".

John Mueller (portavoz de Google) se se vinculó a un blog central para webmasters que destacaba por brindar "la mejor experiencia de usuario posible" para obtener mejores clasificaciones. Esta estrategia se defiende sobre el enfoque láser en el algoritmo y hacer que su sitio se ajuste a lo que cree que quiere el algoritmo.

Pero, ¿qué tiene que ver con la cibercondría? El contenido de las páginas deben tener un propósito centrado en el usuario para que los beneficie de alguna manera, es decir, no tienen que generar miedo o ansiedad. Para remediar esta situación, hay dos herramientas que se comprometen a luchar contra la información poco fiable.

YMYL: Información perjudicial



El contenido de 'Your Money or Your Life' (YMYL) es el tipo de información que, si se presenta de manera incorrecta, falsa o engañosa, podría afectar directamente a la felicidad, la salud, la seguridad o la estabilidad financiera del lector.

Si crea una página YMYL con malos consejos o mala información, podría afectar la vida y el sustento de las personas. Semrush Blog afirma que "Google toma este contenido muy, muy en serio", teniendo en cuenta que los temas que constituyen YMYL son:

Noticias y eventos actuales sobre temas como negocios, ciencia, política y tecnología.

Temas relacionados con el gobierno, la ley y la educación cívica (votación, servicios sociales, asuntos legales, organismos gubernamentales, etc.).

Asesoramiento financiero en materia de impuestos, jubilación, inversiones, préstamos, etc.

Información de compras.

Consejos médicos, información sobre medicamentos, hospitales, urgencias, etc .

. Información sobre personas de una determinada etnia, raza, religión, nacionalidad, sexualidad, etc.

"Google dice que los evaluadores de calidad deben usar su juicio para determinar si una página califica como contenido YMYL", señala Semrush Blog.

E-A-T: Determina la calidad

E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) es un factor esencial para determinar la calidad de la página. Una vez que se determina que una página tiene un propósito beneficioso, su nivel de EAT se considera cuidadosamente en términos de si el contenido es YMYL.

Las páginas que contienen información de YMYL deben tener experiencia especializada detrás de ellas, como el consejo médico, artículos de noticias periodísticas y páginas de información sobre temas científicos, entre otras.

Para crear contenido de alta calidad en Google hay que observar tres claves :

Cada página debe tener un propósito que debe cumplirse para beneficiar al usuario.

Las webs necesitan una experiencia adecuada.

Las páginas YMYL necesitan el EAT más alto posible. Estas páginas pueden tener un impacto directo en la vida, el sustento o la felicidad del lector.

Semrush Blog afirma que "los estándares de Google cambian constantemente. Esto se debe a que las expectativas de búsqueda de los usuarios también cambian constantemente, y Google necesita mantenerse al día para mantenerse relevante".

