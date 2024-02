Diez señales de que estás en una relación muy tóxica que puede dañar tu salud mental

La salud mental está en juego en una relación tóxica, es decir, aquella que produce daño a una o ambas partes implicadas. Son relaciones destructivas, que generan malestar y, aunque habitualmente asociamos este tipo de situaciones con las relaciones de pareja, pueden darse en otros ámbitos de la vida, como en las relaciones familiares o de amistad.

La psicóloga Eva Gutiérrez explicó en una entrevista en 20minutos que "las conductas tóxicas empiezan siendo muy sutiles y esas conductas al principio pueden llegar a pasar desapercibidas. Y cuando nos damos cuenta de que eso igual no es un comportamiento sano tendemos a justificarlo".

Por su parte, Lara Ferreiro, también psicóloga, sostiene que lo primero que hace con sus pacientes es "matarles la esperanza de que su pareja tóxica va a cambiar".

Estas son diez señales que indican que una relación es muy tóxica:

Falta de respeto

Una de las señales más evidentes de una relación tóxica es la falta de respeto. Esto puede manifestarse de muchas maneras, como por ejemplo a través de insultos, humillaciones, críticas constantes o la imposición de opiniones y deseos.

Control y manipulación

Otra característica común de las relaciones tóxicas es el control y la manipulación. La persona tóxica intenta controlar la vida de la otra, haciéndola sentir culpable, chantajeándola emocionalmente o amenazando con abandonarla.

Discusión de pareja Pexels

Celos y desconfianza

Las personas tóxicas suelen ser muy celosas y desconfiadas. Esto puede llevarlas a controlar constantemente a la otra persona, a espiarla o a prohibirle que vea a otros amigos o familiares.

Comunicación negativa

La comunicación en las relaciones tóxicas suele ser negativa y destructiva. Las personas tóxicas suelen criticar, insultar o culpar a la otra persona, lo que hace que la comunicación sea muy difícil y frustrante.

Falta de empatía

La falta de empatía es otra característica común de las personas tóxicas. Estas personas no son capaces de ponerse en el lugar de la otra y, por lo tanto, no son capaces de entender sus sentimientos o necesidades.

Gaslighting

El gaslighting puede provocar en las víctimas síntomas depresivos o de ansiedad. Getty Images/iStockphoto

El gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que la persona tóxica intenta hacer creer a la otra que está loca o que no es capaz de pensar por sí misma.

Dependencia emocional

Las personas tóxicas suelen crear una relación de dependencia emocional con la otra persona. Esto hace que la otra persona se sienta atrapada y que no sea capaz de salir de la relación, incluso aunque sea consciente de que es tóxica.

Baja autoestima

Las personas que están en relaciones tóxicas suelen tener una baja autoestima. Esto las hace más vulnerables a la manipulación de la persona tóxica.

Los comentarios hirientes de personas tóxicas pueden hacer mella en nuestra autoestima si no aprendemos a gestionarlos correctamente. Freepik

Sentimientos de culpa y vergüenza

Las personas que están en relaciones tóxicas suelen sentir culpa y vergüenza. Esto es debido a que la persona tóxica suele culparlas de todo lo que va mal en la relación.

Problemas físicos y psicológicos

Las relaciones tóxicas pueden tener un impacto negativo en la salud física y psicológica de las personas que las sufren. Pueden provocar ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas de alimentación y, en algunos casos, incluso violencia física.

¿Qué hacer si estás en una relación tóxica?

Discusión entre una pareja Pexels

Si crees que estás en una relación tóxica, es importante que busques ayuda. Habla con un amigo, familiar o terapeuta que te pueda apoyar y ayudarte a tomar la decisión de salir de la relación.

Salir de una relación tóxica no es fácil, pero es posible. Con el apoyo adecuado, podrás superar esta situación y recuperar tu vida.

La psicóloga Eva Gutiérrez asegura que "solemos estirar las relaciones como un chicle hasta que no da más de sí. Y cuando tomamos la decisión muchas veces la violencia pura y dura ya se ha instalado".

Consejos para salir de una relación tóxica

Reconoce que estás en una relación tóxica. El primer paso para salir de una relación tóxica es reconocer que estás en ella. Esto puede ser difícil, ya que la persona tóxica suele intentar manipularte para que creas que la relación es normal.

Busca apoyo. Habla con un amigo, familiar o terapeuta que te pueda apoyar y ayudarte a tomar la decisión de salir de la relación.

Planifica tu salida. Antes de dejar la relación, es importante que planifiques tu salida. Esto te ayudará a sentirte más seguro y preparado.

Establece límites. Una vez que hayas dejado la relación, es importante que establezcas límites con la persona tóxica. Esto te ayudará a protegerte de su manipulación.

Recuerda que no estás solo o sola. Con el apoyo adecuado, también podrás superar esta situación.

Referencias

José T. Boyano. Diez señales para detectar relaciones tóxicas en adolescentes. The Conversation 82023). Consultado online en https://theconversation.com/diez-senales-para-detectar-relaciones-toxicas-en-adolescentes-216960 el 14 de diciembre de 2023.

Rachel Nall et al. What are the long-term effects of gaslighting? Medical News Today (2020). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/long-term-effects-of-gaslighting#gaslighting-examples el 30 de noviembre de 2023.

