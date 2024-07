La angustia del 'ghosting': cuando la persona que amas desaparece sin dar ninguna explicación

El término "ghosting" se usa con frecuencia en el contexto de las relaciones personales, especialmente en las citas y amistades y es un problema que afecta a muchos españoles cada año, especialmente en verano. Se refiere al acto de cortar todo contacto con alguien de forma repentina y sin previo aviso ni explicación. En otras palabras, una persona que hace ghosting simplemente deja de responder mensajes, llamadas y cualquier otra forma de comunicación sin dar ninguna razón aparente.

Este fenómeno muestra un patrón de personalidad evitativa, como explica María Magdalena Orosán, psicóloga sanitaria y sexóloga en Psicopartner y miembro de Top Doctors, en 20minutos. En lugar de enfrentar situaciones incómodas con una comunicación honesta, algunas personas optan por la salida más rápida y aparentemente sencilla: desaparecer sin previo aviso.

Este comportamiento, a menudo vinculado a la inmadurez emocional, deja a la otra persona en una angustiante incertidumbre, enfrentando constantes dudas, ansiedad y una autoestima debilitada.

Consecuencias psicológicas

El "ghosting" deja secuelas psicológicas significativas en aquellos que lo experimentan. La falta de cierre emocional y la ausencia de explicaciones pueden generar dudas persistentes, autoatribución de culpa, ansiedad y desconfianza hacia los demás. La incertidumbre acerca de la razón detrás de la desaparición de alguien cercano puede ser especialmente difícil de manejar.

Consejos para recuperarse del "ghosting"

Tomar conciencia y aceptar la realidad: Reconocer que la persona amada ya no está presente es el primer paso. Aceptar que no podemos controlar las decisiones de los demás es crucial para avanzar.

Ordenar pensamientos y crear un relato: Ordenar las ideas y construir un relato personal sobre lo sucedido ayuda a incorporar la experiencia a la historia de vida, reduciendo progresivamente el dolor asociado.

Compartir con personas de confianza: Abrirse y hablar sobre la experiencia con amigos y familiares de confianza es esencial. La ventilación emocional facilita la expresión de emociones y proporciona apoyo afectivo.

No culparse ni castigarse: Es vital entender que no somos responsables de la decisión de la otra persona de desaparecer sin explicaciones. Cada individuo es responsable de sus acciones, no de las acciones de los demás.

Permitirse sentir y tolerar la incertidumbre: Experimentar emociones como el enojo y la tristeza es parte del proceso de duelo. Tolerar la incertidumbre implica comprender que, aunque desagradable, no siempre habrá respuestas claras.

Cuidado personal: Enfocarse en el autocuidado es fundamental. Practicar actividades que nutren y aportan bienestar, rodearse de personas de confianza y evitar replicar el comportamiento recibido son pasos importantes.

Buscar ayuda profesional si es necesario: Si las emociones persisten y afectan negativamente la calidad de vida, buscar la ayuda de un profesional de la salud mental puede ser beneficioso. Un terapeuta puede proporcionar herramientas para superar el impacto emocional del "ghosting".

