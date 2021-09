Por qué no deberías comer la fruta ya cortada durante el embarazo

Con el ajetreo del día a día en un entorno urbano, la fruta cortada se ha convertido en un producto habitual en los supermercados que nos permite ahorrar tiempo y disfrutar de este sano alimento con comodidad en cualquier lugar y momento.

Sin embargo, hay algunas razones por las que esta presentación puede suponer un cierto riesgo (aunque pequeño) por lo que, si estamos en una situación especialmente como es el embarazo (u otras como tener deficiencias inmunitarias) es preferible optar por la fruta entera.

Concretamente, debemos tener cuidado con las bandejas de fruta cortada si no están refrigeradas. Esto es porque no llevan conservantes, lo cual aunque a priori puede parecer algo positivo (y lo es, ya que mantiene intacto el valor nutricional de la fruta) implica que no están protegidas ante posibles contaminaciones durante el cortado y por la ruptura de frío.

Estos riesgos no se dan de la misma manera en las frutas sin cortar, ya que la piel las protege de la oxidación y los microorganismos.

En cualquier caso, sí que es cierto que en cualquier caso la contaminación con un microorganismo peligroso es muy rara. Por ello, en principio no resulta un riesgo significativo para las personas sanas, pero sí que es importante tenerlo en cuenta si por algún motivo, como puede ser el embarazo, debemos ser especialmente precavidos.

Aun así, sí se han registrado casos de personas que han contraído problemas serios de esta manera. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2019 se registró un brote de salmonella por comer sandías y melones cortados contaminados que afectó a al menos 93 personas de ocho estados.

Igualmente, la fruta puede servir de caldo de cultivo de bacterias como Listeria (causante de listeriosis, un cuadro que puede provocar la pérdida del embarazo), o E. coli, especialmente peligrosa para niños pequeños y personas inmunodeprimidas.

Por otra parte, y sin relación con el embarazo, los envases de la fruta cortada suponen un uso adicional e innecesario de plásticos, con el daño que eso conlleva para el medio ambiente. Por eso, también es conveniente elegir la fruta entera siempre que sea posible.