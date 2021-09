El salmón ahumado durante el embarazo, una fuente de listeria

El embarazo es una época en la que es necesario ser más precavidas con la comida de lo que seríamos normalmente, ya que la salud del futuro bebé es más frágil que la nuestra. Así, será necesario prescindir de varios alimentos, y uno de ellos es el salmón ahumado.

De hecho, este es el caso con todos los pescados que no estén completamente cocinados o hayan sido congelados previamente. El principal motivo es el peligro al que están sujetos los pescados crudos (algo que también pasa con otros productos como la carne cruda o los lácteos) de contaminación por listeria.

La listeria es una bacteria presente de forma natural en muchos medios diferentes y que en personas sanas, en la gran mayoría de los casos, no provoca ningún síntoma. Sin embargo, en embarazadas, puede cursar con signos como fiebre, dolor muscular, diarrea y dolor de cabeza; y especialmente es peligrosa para el feto, ya que puede ocasionar una septicemia que le provoque graves secuelas o incluso que precipite la pérdida del embarazo.

En cualquier caso no conviene alarmarse, ya que la listeriosis es una enfermedad hoy en día muy poco común ( se estima que su incidencia se sitúa entre 0,1 y 11 personas por millón) y fácil de prevenir evitando comer carnes y pescados que no hayan sido correctamente cocinados, lavando frutas y verduras, evitando lácteos no pasteurizados y evitando cualquier producto que no haya pasado por un control sanitario.

Por último, en casos excepcionalmente raros (y normalmente relacionados con embalajes o conservación defectuosos, o con la compra de salmón ahumado artesanalmente) el salmón ahumado puede contener anisakis, un parásito que puede provocar reacciones alérgicas severas y cuadros gastrointestinales graves. Sin embargo, en la grandísima mayoría de casos el procesado industrial del salmón ahumado basta para eliminar este riesgo.