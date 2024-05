Infecciones de transmisión sexual: las cosas imprescindibles que tienen que saber los adolescentes, según los expertos de Harvard

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han venido aumentando de manera continuada en países como España, en los que en un pasado no tan lejano los esfuerzos dedicados a la concienciación habían logrado reducir significativamente el daño que estas patologías causan.

Es precisamente por esta razón por la que es fundamental que los jóvenes y adolescentes reciban educación sexual e información sobre el tema, teniendo en cuenta que es en esta etapa de la vida en la que suele comenzar la vida sexual de las personas y que el desconocimiento y los tabúes les hacen especialmente vulnerables.

Principales ITS que hay que vigilar

En su portal de información sobre salud, la Universidad de Harvard cita un estudio científico de gran cohorte (publicado originalmente por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos) que apunta a que, al terminal el instituto, casi un tercio de los adolescentes ya ha mantenido relaciones sexuales en algún momento.

El principal riesgo de esta conducta sexual es la transmisión de ITS, contra las que sin embargo es relativamente sencillo protegerse si se cuenta con los conocimientos adecuados. Estas patologías están causadas por bacterias, virus y otros microorganismos, y pueden contraerse por diversas prácticas sexuales diferentes. Aunque la mayoría son tratables, pueden afectar a la fertilidad tanto en mujeres como en varones; pueden causar problemas de salud más graves en el largo plazo (especialmente si no se tratan; para los adolescentes, puede ser más complicado buscar tratamiento cuando en sus hogares existen tabúes alrededor del sexo) y, en casos raros, producir complicaciones de por vida.

El riesgo existe tanto en las relaciones sexuales heterosexuales como en las homosexuales, por lo que estas patologías deben ser motivo de preocupación en todos los casos.

Según explica la institución académica norteamericana, las principales ITS que conviene conocer son:

Clamidia: esta infección está causada por una bacteria. En muchos casos es asintomática, con lo que muchos contagios nunca se reportan. Cuando sí que presenta signos, pueden incluir secreción en los genitales, dolor al orinar o, más raramente, dolor e inflamación de los testículos. Puede curarse con antibióticos, pero si se deja sin tratar puede acabar causando infertilidad.

esta infección está causada por una bacteria. En muchos casos es asintomática, con lo que muchos contagios nunca se reportan. Cuando sí que presenta signos, pueden incluir secreción en los genitales, dolor al orinar o, más raramente, dolor e inflamación de los testículos. Puede curarse con antibióticos, pero si se deja sin tratar puede acabar causando infertilidad. Gonorrea: otra ITS originada por una bacteria que también puede ser asintomática; cuando sí que se manifiesta, lo hace de un modo muy similar a la clamidia. La gonorrea puede provocar infertilidad tanto en mujeres como en varones. Recientemente, se han detectados casos resistentes al tratamiento con antibióticos, por lo que es necesario un seguimiento estrecho de cada caso.

otra ITS originada por una bacteria que también puede ser asintomática; cuando sí que se manifiesta, lo hace de un modo muy similar a la clamidia. La gonorrea puede provocar infertilidad tanto en mujeres como en varones. Recientemente, se han detectados casos resistentes al tratamiento con antibióticos, por lo que es necesario un seguimiento estrecho de cada caso. Tricomoniasis: en este caso, es un protozoo el organismo causante de la enfermedad. Los síntomas suelen consistir en picor, irritación y descarga; la infección puede curarse con los medicamentos adecuados.

en este caso, es un protozoo el organismo causante de la enfermedad. Los síntomas suelen consistir en picor, irritación y descarga; la infección puede curarse con los medicamentos adecuados. Sífilis: en los primeros estadios, esta enfermedad bacteriana provoca una herida característica e indolora en el punto de infección. En la tercera, una enfermedad sistemática más extensiva, pero que puede ser difícil de identificar. Si no se trata, en el largo plazo puede terminar por afectar a sistemas de órganos incluyendo el cerebro. Puede tratarse mediante antibióticos.

en los primeros estadios, esta enfermedad bacteriana provoca una herida característica e indolora en el punto de infección. En la tercera, una enfermedad sistemática más extensiva, pero que puede ser difícil de identificar. Si no se trata, en el largo plazo puede terminar por afectar a sistemas de órganos incluyendo el cerebro. Puede tratarse mediante antibióticos. Herpes: infección vírica que existe tanto en forma oral como genital, y que en ambos casos puede transmitirse de un área a la otra mediante actividad sexual. No tiene cura, y los síntomas pueden aparecer esporádicamente en forma de brotes.

infección vírica que existe tanto en forma oral como genital, y que en ambos casos puede transmitirse de un área a la otra mediante actividad sexual. No tiene cura, y los síntomas pueden aparecer esporádicamente en forma de brotes. Virus del papiloma humano: se trata de la infección más comúnmente transmitida por vía sexual, y de hecho puede contraerse incluso sólo por contacto piel con piel. Generalmente es asintomática; el peligro yace en que puede incrementar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Existen vacunas para prevenir este desenlace.

se trata de la infección más comúnmente transmitida por vía sexual, y de hecho puede contraerse incluso sólo por contacto piel con piel. Generalmente es asintomática; el peligro yace en que puede incrementar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Existen vacunas para prevenir este desenlace. VIH: el virus de inmuno deficiencia humana puede ser muy difícil de diagnosticar. Causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que si no se trata debilita gravemente el sistema inmune. Aunque no hay cura, afortunadamente existen tratamientos que permiten llevar una vida completamente normal a las personas con VIH.

Precauciones sencillas y eficaces

Aunque todo esto puede resultar preocupante, el objetivo no es inculcar en los jóvenes y adolescentes un miedo a la sexualidad que puede llevarles a una vivencia poco saludable de la misma. Lo que es importante recordar, más bien al contrario, es que existen algunas precauciones muy simples que pueden reducir el riesgo casi completamente.

Según Harvard, estas precauciones incluyen:

Usar preservativo de barrea masculino (condón) cada vez que se mantengan relaciones sexuales: ya hablemos de relaciones heterosexuales u homosexuales, en todo caso en el que haya penetración (sea por vía vaginal o anal, con genitales, dedos o juguetes) o sexo oral es la mejor manera de prevenir el contagio de ITS, sobre todo si se emplean correctamente. Son, además, una de las principales protecciones frente a embarazos no deseados. Para el sexo oral a personas con vulva, se venden preservativos especiales o se puede cortar uno masculino en forma de cuadrado y colocar sobre los genitales.

ya hablemos de relaciones heterosexuales u homosexuales, en todo caso en el que haya penetración (sea por vía vaginal o anal, con genitales, dedos o juguetes) o sexo oral es la mejor manera de prevenir el contagio de ITS, sobre todo si se emplean correctamente. Son, además, una de las principales protecciones frente a embarazos no deseados. Para el sexo oral a personas con vulva, se venden preservativos especiales o se puede cortar uno masculino en forma de cuadrado y colocar sobre los genitales. Limitar el número de parejas sexuales, y tener conversaciones honestas con ellos antes de mantener relaciones acerca de su estado de salud, las precauciones que acostumbran a tomar al mantener relaciones o sobre las pruebas médicas de ITS que se hayan podido realizar.

y tener conversaciones honestas con ellos antes de mantener relaciones acerca de su estado de salud, las precauciones que acostumbran a tomar al mantener relaciones o sobre las pruebas médicas de ITS que se hayan podido realizar. Realizarse pruebas de manera regular: los adolescentes y jóvenes sexualmente activos deberían realizarse pruebas para la gonorrea y la clamidia anualmente, o con más frecuencia en función de las relaciones que hayan mantenido y los síntomas que puedan experimentar.

Finalmente, se trata generar un clima de confianza con los adolescentes para que puedan consultar sus dudas y preocupaciones, así como para que se atrevan a reportar ante nosotros o ante el médico cualquier síntoma que les aparezca. Sólo mediante la prevención y el tratamiento temprano es posible evitar las peores consecuencias de las ITS, y la vergüenza, el miedo o los tabúes son algunos de los principales obstáculos en el comienzo de una vida sexual saludable.

Referencias

Claire McCarthy. Sexually transmitted infections: What parents need to be sure their teens know. Harvard Health Publishing (2024). Consultado online en https://www.health.harvard.edu/blog/sexually-transmitted-infections-what-parents-need-to-be-sure-their-teens-know-202405223043 el 22 de mayo de 2024.

CDC. High School YRBS - United States 2021 Results. Consultado online en https://nccd.cdc.gov/Youthonline/App/Results.aspx?TT=A&OUT=0&SID=HS&QID=QQ&LID=XX&YID=2021&LID2=&YID2=&COL=S&ROW1=N&ROW2=N&HT=QQ&LCT=LL&FS=S1&FR=R1&FG=G1&FA=A1&FI=I1&FP=P1&FSL=S1&FRL=R1&FGL=G1&FAL=A1&FIL=I1&FPL=P1&PV=&TST=False&C1=&C2=&QP=G&DP=1&VA=CI&CS=Y&SYID=&EYID=&SC=DEFAULT&SO=ASC el 22 de mayo de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.