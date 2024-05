Encuentran microplásticos en los testículos de todos los hombres participantes en un estudio

Un estudio científico ha encontrado microplásticos en los tejidos de los testículos de todos los hombres y perros que participaron en él, lo que según los investigadores que lo han llevado a cabo podría contribuir al marcado declive del conteo de espermatozoides que se ha detectado en los varones en las últimas décadas.

Como explican en el medio científico Toxicological Sciences estos autores, esta es la conclusión del análisis post-mortem de 23 testículos procedentes de donantes fallecidos y de 47 testículos de perro mascota. Mediante este método, hallaron fragmentos de microplásticos en absolutamente todas las muestras.

Descensos en la concentración espermática

En los últimos años, algunas investigaciones (y notablemente una publicada en la revista académica Human reproduction update) habían documentado un acusado descenso en el conteo espermático de los varones, que incluso superaría el 50% entre 1973 y 2018.

Se han propuesto diversas posibles razones para este preocupante fenómeno; por ejemplo, hay estudios que han implicado factores como la contaminación química por el uso de pesticidas (según ilustra una revisión y meta-análisis en Frontiers in Endocrinology). Ahora, con las nuevas evidencias recabadas, la exposición a los microplásticos se suma a esta lista.

Lo que hicieron en este caso los autores fue disolver los tejidos (procedentes de donantes fallecidos y obtenidos en 2016 en el caso de los humanos, y de operaciones veterinarias de castración en el caso de los perros) y analizar los restos plásticos que quedaron tras ese procedimiento.

Polietileno y PVC: posibles implicaciones en la salud

De esta manera, encontraron que la concentración de plásticos en los testículos de los humanos era casi tres veces más elevada que en el caso de los perros: 330μg (microgramos) por gramo de tejido de media en los primeros vs 123μg/g en los segundos. El material más presente en las muestras era el polietileno (empleado en la fabricación de botellas de plástico y bolsas entre otros objetos) seguido del PVC.

La presencia de PVC es especialmente preocupante, ya que este material puede emitir una serie de sustancias químicas que, según algunas evidencias (por ejemplo, una investigación realizada sobre trabajadores en una planta de fabricación de pellets de PVC y publicada en Fertility & Sterility) podrían interferir en la espermatogénesis (el proceso por el que nuestro cuerpo fabrica el esperma) y causar alteraciones hormonales.

Cabe apuntar que no se trata de la primera vez que se encuentran microplásticos en los testículos o en el semen humano. El año pasado, un estudio chino más pequeño reportó haberlos hallado en seis testículos humanos y 30 muestras de semen, según publicó la revista científica Science of the Total Environment.

Microplásticos en nuestros tejidos

En esa misma línea, algunos estudios llevados a cabo sobre ratones (como los publicados en Toxicology y Journal of Hazardous Materials) han concluido que la exposición a microplásticos podría asociarse a toxicidad reproductiva, con efectos como reducciones en el conteo espermático o disrupciones hormonales. Estas nociones, eso sí, aún deben confirmarse en estudios sobre seres humanos.

Los extremos que alcanza la contaminación por microplásticos, tanto en el medio ambiente como en los seres humanos, son cada día más patentes. Ya tenemos estudios que han encontrado que están presentes en nuestro torrente sanguíneo o en la placenta de mujeres embarazadas (tal y como atestiguan dos estudios en Environment International); y se han detectado en entornos tan recónditos como el Ártico o el Everest.

En último término, el conocimiento cada vez mayor que tenemos sobre el alcance de los efectos de los microplásticos en nuestro organismo está convirtiendo este problema ecológico en una preocupación de salud pública de primer orden, y pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes y drásticas para limitar el daño que podría estar ocasionando a millones de personas.

Referencias

