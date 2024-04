Las sustancias químicas tóxicas presentes en los microplásticos pueden ser absorbidas por la piel, según un nuevo estudio

Los microplásticos se han convertido en una presencia ubicua en nuestro entorno, nuestra alimentación y hasta en nuestro propio cuerpo, y lo más preocupante es que los científicos todavía no tienen claro las consecuencias que esto podría tener en nuestra salud. Sin embargo, a medida que la investigación avanza vamos confirmando que son muchas las maneras por las que pueden penetrar en nuestro organismo; parece ser, incluso, que podrían hacerlo a través de nuestra piel.

Retardantes de llama en los microplásticos

En este sentido, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Environment International ha encontrado que ciertos productos llamados retardantes de llama, que se agregan a materiales plásticos y que pueden tener efectos tóxicos para los humanos, pueden ser absorbidos a través de la piel por el contacto con microplásticos.

Para comprobar esto, los autores de este trabajo emplearon modelos tridimensionales equivalentes a la piel humana, y examinaron de qué modo la exposición a los microplásticos y a los retardantes de la llama asociados podía afectar a la absorción de la misma, así como si estas sustancias químicas podrían pasar al torrente sanguíneo a través de la piel.

Adicionalmente, emplearon una película líquida para comparar de que modo el sudor podría impactar a la absorción de estas sustancias químicas en comparación con la piel seca. Así, expusieron estos modelos a microplásticos de polietileno y polipropileno y, en consecuencia, a varios retardantes de la llama.

Absorción hasta el torrente sanguíneo

Este método arrojó la presencia de varios retardantes de la llama en la piel, y que al menos cinco de ellos (concretamente, los BDE 47,99,100, 153 y 183) podían atravesar la barrea de la piel hasta alcanzar el torrente sanguíneo, si bien cabe señalar que lo hacían sólo en minúsculas proporciones. Esto era más pronunciado en la piel más sudorosa en la mayoría de los casos, excepto en el del BDE 47 en el que las concentraciones absorbidas eran mayores en la piel más seca.

Esta nueva evidencia tiene algunas limitaciones, como es el uso de modelos de piel humana en lugar de piel real, por lo que es posible que existan factores adicionales que no se han tenido en cuenta y que afecten a la absorción de retardantes de la llama en la piel. Similarmente, el número de estas sustancias químicas analizado en el estudio es relativamente pequeño, por lo que investigaciones futuras podrían ampliar estos hallazgos estudiando otros retardantes.

Sin embargo, resulta preocupante en la medida en la que muestran que la exposición a los microplásticos incrementa el riesgo de las personas de absorber ciertas sustancias que en la literatura científica se han asociado con mayor probabilidad de padecer problemas como cáncer o disrupciones del sistema endocrino.

En todo caso, a medida que aprendemos sobre la presencia de los microplásticos en el ambiente, en nuestra cadena trófica o incluso en el propio organismo de los seres humanos, se multiplican los motivos para tomar medidas de políticas públicas encaminadas a disminuir la contaminación con este elemento.

