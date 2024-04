Qué son las familias DINKS: así es la nueva tendencia que crece en España según el INE

Los tiempos cambian y las familias también. El modelo de familia tradicional continúa siendo una constante, pero cada vez es más frecuente que aparezcan otros modelos que se van adaptando a los nuevos tiempos. Familias diferentes, modernas u originales, todas ellas tienen cabida en España, que parece haber abrazado con ganas la nueva tendencia, las familias DINKS parecen haber llegado para quedarse.

Familias DINKS: la nueva tendencia que crece en España

Una pareja viendo el atarcedecer en el Templo de Debod (Madrid). SOPA Images / Getty Images

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas, la tasa de natalidad en España está descendiendo y por el camino aumentan las familias formadas por una pareja, dos nóminas y ningún hijo. Es precisamente de este concepto del que obtiene su nombre, DINK son las siglas de Dual Income, No Kids, es decir, ‘dos nóminas, ningún hijo’. Ya son 2,8 millones de hogares en nuestro país, un 15% del total.

En general, estas familias pueden permitirse ahorrar parte del dinero que ganan, porque no tienen hijos a los que mantener y ambos miembros aportan dinero a la relación. Esto hace que tengan más dinero para ahorrar, pero también para gastar en las cosas que les apetece. No son necesariamente parejas de clase alta, esto estaría limitado por los salarios que ambos ganen, sino una pareja que puede dedicar su dinero a lo que ellos quieran, sin tener que tener en cuenta la responsabilidad financiera de criar hijos.

Las ventajas económicas para este nuevo tipo de familias no acaba aquí. No tienen planes de ampliar la familia, por lo que pueden permitirse vivir en casas pensadas para parejas, sin tantas habitaciones o espacio de juegos, esto hace que puedan permitirse vivir en casas más baratas. También juega a su favor a la hora de ahorrar que, al ser una pareja comparten gastos, algo que viviendo solo no es posible y es el motivo pro el que mucha gente acaba compartiendo piso.

Estas parejas suelen estar formadas por dos personas de clase media alta, con carreras universitarias y profesiones que han priorizado y en las que se han centrado, felices en su relación y sin intención de ampliar la familia. Dedican el dinero extra que no gastan en mantener a sus hijos en su propio ocio, tiempo libre y viajes, entre otras cosas.

Distintos tipos de DINK

Una pareja de jubilados camina por la ciudad de Berna, en Suiza. urbazon / GETTY IMAGES

Existen diferentes circunstancias que podrían asociarse con los DINKS, es decir, una pareja con dos sueldos y sin hijos. Se les puede considerar así a las parejas que no tienen hijos porque no es algo que entre en sus planes, no les apetece y no tienen intención de contribuir para que aumente el índice de natalidad. También puede darse esta situación entre una pareja que no tiene hijos porque no puede.

Puede ser una situación temporal, aunque en este caso se les podría denominar DINKY (dual income, no kids yet, es decir, dos nóminas y ningún hijo, de momento), también entrarían en esta clasificación las parejas que acaban de empezar a convivir y posponen los planes de ampliar la familia (si es que lo hacen) o las que llevan mucho tiempo juntos y sus hijos ya no viven en casa.

Referencia

INE - Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). INEbase / Demografía y población /Fenómenos demográficos /Estadística de nacimientos. Movimiento natural de la población / Últimos datos. INE. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177007&menu=ultiDatos&idp=1254735573002

