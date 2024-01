El estudio que afirma que las personas propensas a tener más descendencia viven menos

Los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) indican que la esperanza de vida en el continente está en 80,1 años, si bien España supera el registro medio con 83,3 años. Este dato es un indicador del bienestar de una sociedad, así que en principio hay buenas noticias en este lado del hemisferio. Por el contrario, los índices de natalidad no son tan favorables. Un estudio vincula ahora ambos parámetros, en principio tan alejados, y los resultados son sorprendentes.

Los registros de Eurostat revelan que la esperanza de vida ha aumentado de media más de dos años por década desde los sesenta, contando además con un repunte significativo a partir del cambio de siglo. En el último balance europeo, España se sitúa a la cabeza en este parámetro (83,3 años), seguida de Suecia (83,1 años), Luxemburgo e Italia (82,7 años). Y en general, las mujeres europeas viven más que los hombres, con una media de 82,9 años frente a los 77,2 años de la media varonil.

Si en esperanza de vida la aritmética va acompañando favorablemente gracias a la evolución experimentada por la sociedad (mejor calidad de vida, avances científicos, mejor salud perinatal, más educación e información, etc), en natalidad los números se comportan de forma totalmente inversa. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se producía en España una caída récord en el número de nacimientos: la cifra más baja de los últimos siete años (211.077 casos en los ocho primeros meses del año).

Genes que mandan sobre fertilidad y mortalidad

La fertilidad y la larga o corta esperanza de vida no son a priori dos conceptos que suelan relacionarse, al menos no en el siglo XXI y no en sociedades occidentales. En otros momentos históricos en los que no existía la salud perinatal, la mujer se exponía a embarazos y condiciones de parto que ponían en grave riesgo su salud y la del bebé, y por tanto la ecuación era más entendible. Sin embargo ahora la ciencia le da otro significado a través de la investigación genética.

Un equipo científico de la Universidad de Michigan ha confirmado que hay una determinación genética para tener más descendencia y que esos mismos genes influyen también en vivir menos años de vida, en concreto supondrían pocas probabilidades de vivir hasta los 76 años. Para ello han analizado información genética, reproductiva y registros de defunción de más de 276.000 participantes en la base de datos Biobank del Reino Unido.

Pese a esta certeza científica, los investigadores subrayan en su estudio que tanto la reproducción como la esperanza de vida se ven mucho más influidos por factores ambientales (anticoncepción, abortos, avances médicos, etc) que por los genéticos que han discutido en su análisis.

