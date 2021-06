Los amigos antes que la pareja o la familia: fortalecen la autoestima y la aceptación

La amistad es fundamental para mantener un completo estado de bienestar físico y emocional que incluso puede estar por encima de las relaciones con una pareja o con familiares. Este es uno de los resultados del primer 'Estudio sobre la amistad' elaborado por Ron Brugal con una encuesta a más de 800 personas con edades comprendidas entre los 18 y 50 años.

El plan con nuestras amistades es lo de menos, ya que su compañía incide de forma positiva en la salud mental en un 95% de las personas encuestadas. Otro de los resultados es que aumenta la felicidad (95%) y reduce los niveles de ansiedad y estrés (92%). Asimismo, las relaciones de amistad también hacen que aumente la satisfacción personal y la propia autoestima (86%).

Las amistades, un refuerzo de la autoestima

En el marco de la campaña 'Los amigos te dan la vida', la marca apuesta por destacar el valor de la amistad, tanto que el 62% cree que sus amigos le conocen más que su familia y más del 70% afirma que lo daría todo por sus amistades verdaderas.

"Sentimos conexión, paz, liberamos endorfinas porque nos reímos, nos soltamos, somos nosotros mismos, y eso nos hace felices. También fortalece nuestra autoestima porque al sentir que estamos conectados con ellos, que les importamos, que nos valoran de verdad, eso aumenta nuestra seguridad en nosotros mismos", explica Silvia Congost, psicóloga especialista en autoestima, dependencia emocional, relaciones tóxicas y conflictos de pareja.

De hecho, hasta un 78% de las personas encuestadas asegura que pasar tiempo de calidad con sus amistades les genera una mayor seguridad en sí mismas. Así, para un 92% sus amigos son algo esencial en su día a día y el 61% afirma que experimenta una sensación de tristeza al no estar cerca de ellos.

Pero, ¿qué se valora en una amistad? El respeto (70%), la confianza (83%), la honestidad (62%) y la aceptación (54%) son valores fundamentales y para el 69% que "aunque estemos lejos o no nos veamos durante un largo tiempo, cuando nos encontramos parece que nunca nos hubiéramos separado".

Más de la mitad siente más aceptación con sus amistades

Pero, ¿por qué existe esa sensación de sentirse en familia con tus amistades? Hasta un 59% siente más confianza y aceptación con sus amigos y un 39% logra una mayor desconexión. "Aunque damos por sentado que ese amigo no nos va a fallar, no le exigimos lo mismo que a una pareja. No le pedimos que modifique su forma de ser", añade la psicológa Silvia Congost.

En este sentido, la libertad para poder elegir a las amistades es algo muy valorado por las personas encuestadas. "A un amigo le elegimos porque nos hace sentir bien estar a su lado, nos gusta cómo es y lo que nos aporta", destaca. Por eso, una de las claves de la amistad según Silvia Congost es la aceptación.

Por ello, la mitad de las personas encuestadas afirma acudir primero a sus amistades ante un mal momento, un problema o una preocupación. "Para dos de cada 10 son más importantes que la familia o la pareja y casi el 40% los considera más importantes que su puesto laboral", destaca el estudio.

¿Y cómo ha afectado la pandemia?

El confinamiento domiciliario y las restricciones sanitarias han influido de forma considerable en nuestra manera de relacionarnos. "Teniendo en cuenta que somos seres sociales y necesitamos vincularnos, con las restricciones nos hemos adaptado y hemos potenciado otras formas 'no presenciales' a través de las redes y las videoconferencias", apunta la experta.

Así, un tercio de los españoles prefiere quedar con sus amistades en reuniones más pequeñas y se han priorizado los planes al aire libre (48%) y las videollamadas (36%). ¿Y qué es lo que más echan de menos? Salir a comer (63%), quedar a tomar algo (57%), viajar juntos (50%) y poder abrazarse (50%) son los aspectos que más extrañan.

"Creo que una vez todo se normalice, volveremos a reunirnos, quedar, salir y compartir como lo hacíamos antes. Tendemos a buscar nuestras rutinas y cuando el miedo desaparezca, todo seguirá como era", afirma Silvia Congost.

Pero la emergencia sanitaria del coronavirus también ha hecho que algunas relaciones se deterioren. Así, un 61% considera que algunas amistades se han enfriado y un 58% argumenta que se han distanciado. Asimismo, el 61% confiesa que ve a sus amigos menos que antes, y a ocho de cada diez les gustaría verlos más.

Los meses más duros de la pandemia, sobre todo durante el confinamiento domiciliario, también han servido para aprender a valorar las relaciones. Así, "el 86% asegura tener muchos conocidos, pero muy pocos amigos de verdad, y el 54% cuenta como mucho hasta tres buenas amistades".