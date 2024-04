Los mejores ejercicios para tratar y combatir las varices

La vida sedentaria y un estilo de vida inadecuado, además de una dieta poco saludable influyen, y mucho, en que la gran mayoría de la población mayor de 70 años en España padezca varices. Esta dilatación de las venas superficiales que se hace visible a través de la piel se manifiesta, fundamentalmente, en las piernas, por una cuestión genética.

Aunque no es fácil, lo cierto es que las varices pueden mantenerse bajo control por más tiempo si atacamos los factores de riesgo y practicamos una serie de ejercicios fáciles en casa.

Entrevistamos a la especialista en angiología y cirugía vascular, además de miembro de Doctoralia, doctora Cristina Feijoo, para saber cuál es el mecanismo de actuación de este antiestético y doloroso problema vascular tan prevalente.

¿Por qué las varices aparecen sobre todo en las piernas?

Las varices se manifiestan por una dilatación de una vena superficial que se ve a través de la piel. "Cuando las válvulas no funcionan, la sangre se acumula en estas venas que se dilatan y pasan a denominarse varices", explica la doctora.

Las varices causan dolor, calambres, hinchazón y pesadez en las piernas GETTY IMAGES

La razón por la que este problema vascular se hace visible fundamentalmente en las piernas es "porque las venas de las piernas tienen que vencer la fuerza de la gravedad para impulsar la sangre desde los pies hasta el corazón. Y cuando se estropean estas válvulas, la sangre se queda estancada en las venas de las piernas, que se van dilatando y transformando en varices".

¿Se pueden prevenir las varices?

Indudablemente, nuestro estilo de vida influye en la posibilidad o no de desarrollar varices, aunque por supuesto la genética también juega su papel en este asunto.

La vida sedentaria favorece la aparición de varices. PIXABAY

Como comenta la doctora Feijoo, "prevenir que aparezcan las varices no siempre es posible por diversas circunstancias. Esto se debe a que, incluso controlando los factores de riesgo, no podemos actuar sobre la edad, el sexo o la genética. No obstante, existen unas medidas que se pueden aplicar de forma sencilla y que contribuyen a disminuir las molestias y retrasar la aparición de nuevas varices".

La forma de prevenirlas se basa en evitar estar muchas horas de pie sin moverse, hacer ejercicio físico moderado y de manera regular (no vale con darse un atracón un día y el resto de la semana hacer vida sedentaria) y evitar el sobrepeso con una alimentación saludable.

El sobrepeso es un factor de riesgo clarísimo para la aparición de varices. Getty Images/iStockphoto

"Para las personas que tienen que trabajar de pie todos los días se recomienda el uso de una media elástica de compresión que además de prevenir va a evitar la hinchazón, el dolor y la pesadez típicas de la insuficiencia venosa crónica", añade la experta. Existen muchos modelos, colores y tallas, lo importante es que sea la adecuada para cada persona, según su edad, estilo de vida, talla y peso. Tras la prescripción por el especialista, en farmacias y ortopedias nos asesorarán.

Estos son los ejercicios básicos para frenar la aparición de varices

La actividad física puede mejorar los síntomas de la enfermedad venosa crónica, si bien es cierto que las varices una vez que salen no se van a curar con el deporte.

La natación es el mejor ejercicio para prevenir las varices PIXABAY

Los ejercicios más adecuados para favorecer el retorno venoso que evite la aparición de las antiestéticas varices son básicamente caminar a diario, hacer bicicleta y la natación, especialmente recomendable. En casa podemos hacer ejercicios que activen los músculos de la pantorrilla. A continuación, la doctora nos proporciona algunos ejemplos para realizar tanto de pie como sentados o tumbados.

La actividad anti-varices que podemos practicar de pie consiste en caminar, pero es más efectivo que lo hagamos de puntillas. Este ejercicio es interesante, y más efectivo combinándolo con los pasos sobre los talones.

Caminar, un excelente ejercicio para las piernas.. Li Zhongfei

A continuación, en posición sentados, podemos separar y juntar las puntas de los pies varias veces (cuantas más, mejor) así como balancear los pies en el aire desde los dedos hacia los talones y elevar los talones (20 veces) al mismo tiempo apoyándonos en la punta de los pies.

Tumbados, la especialista recomienda elevar y flexionar las piernas con movimientos rotatorios de los pies. También es aconsejable extender las piernas para que el movimiento sea más completo. "Con las piernas elevadas y extendidas, flexiona y extiende alternativamente los dedos de los pies 20 veces. Después, levanta alternativamente las piernas flexionadas".

¿Puedo mejorar las varices que ya han salido?

Las varices no salen de un día para otro, si no que se van dilatando poco a poco. Una vez que aparecen y 'se muestran visibles' no existen cremas ni pastillas milagrosas que las hagan desaparecer, es necesario tratarlas específicamente "y para eso tenemos muchas modalidades de tratamiento", explica Feijoo.

Para las varices existen muchos tratamientos médicos de probada eficacia. EP/HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Hoy en día, las más demandadas son la esclerosis de varices con espuma o la ablación térmica endovenosa, con buenos resultados a largo plazo y una rápida recuperación.

Las varices aumentan con la edad, sabemos que el 70% de las personas mayores de 70 años tienen varices en nuestro país y, aunque afectan también a los hombres, son más frecuentes en las mujeres. ¿La razón? "Porque las hormonas femeninas, los estrógenos y progesterona, disminuyen la resistencia de la pared de las venas favoreciendo su dilatación. El embarazo también contribuye a la aparición de varices".

