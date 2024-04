Qué es el fidgeting y cuáles son los beneficios para la salud de ser una persona inquieta

El fidgeting es un anglicismo cada vez más sonado en España que cataloga los movimientos inusuales y socialmente poco reconocidos que algunas personas tienen incorporados de manera inconsciente. Fidget significa “inquietud”, las personas que practican el fidgeting son inquietas por naturaleza, en gran medida esta tendencia depende de la genética y ello explica en parte el grado de involuntariedad que supone.

¿Cómo afecta el fidgeting a la vida diaria?

Según un estudio publicado en Scientific Research es frecuente que personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y/o trastorno del espectro autista (TEA) experimenten fidgeting. La investigación concluye que los movimientos repetitivos y manipulación de objetos mejoran la concentración de las personas afectadas por estas enfermedades y regulan su energía.

Aunque es habitual en personas con este tipo de trastornos, el fidgeting puede manifestarse en cualquier individuo, e influye directamente sobre las actividades del día a día.

Aunque se pueden usar multitud de elementos, existen objetos específicos para gestionar el fidgeting en ámbitos laborales y educativos, como la pelota antiestrés, los cubos de rubik o los pop it, especialmente populares entre la población infantil.

Son muchas las personas sienten la necesidad de realizar movimientos reiterados para poder llevar a cabo ciertas tareas, como puede ser reflexionar ante un problema matemático o revisar las facturas de la luz. Este tipo de objetos pueden facilitarles la ejecución de las mismas.

El fidgeting también tiene cabida en actividades aparentemente más relajantes como puede ser ver una película o leer una novela. Algunas personas consideran que la puesta en práctica de movimientos característicos del fidgeting implica una forma de meditación activa que les permite alcanzar cierto equilibrio emocional.

En contra de lo que pueda parecer un un primer momento, el fidgeting aporta diversos beneficios para la salud.

Cómo perder peso gracias al fidgeting

Los movimientos corporales involuntarios fruto del fidgeting pueden llegar a ser grandes aliados para las personas cuyo objetivo es adelgazar.

Esta condición pone a trabajar tanto el cuerpo como la mente. De hecho, la mayoría de estas acciones inconscientes son respuestas físicas a pensamientos y diferentes estados de ánimo, si bien inicialmente no tienen una finalidad específica pueden llegar a mejorar el físico de la persona que los realiza.

Las personas inquietas queman calorías constantemente. Mover las piernas, chasquear los dedos o girar el cuello, implica una actividad física moderada que contribuye a un ligero gasto energético diario e implican un impacto real sobre el físico, como afirmó un estudio publicado en National Library of Medicine.

Otro estudio publicado en el mismo medio, afirmó que mediante este tipo de movimientos espontáneos, las personas llegaban a gastar hasta 800 diarias. Una cantidad mucho mayor que lo que muchos deportistas queman en entrenamientos de mayor intensidad.

Ayuda a gestionar el estrés, la ansiedad y la energía

Este tipo de hábitos nerviosos e involuntarios que acompañan a mucha gente durante toda su vida han tenido una connotación negativa durante años. Pero actualmente, sabemos que son varios los beneficios que el fidgeting puede aportar a nuestra salud.

Este tipo de movimientos implican la liberación de dopamina, y esta hormona genera relajación y bienestar, liberándola la ansiedad adquiere un grado menos intenso. Esto les sucede especialmente a las personas con TDAH, o trastorno compulsivo (TOC). Los individuos afectados por este tipo de trastornos necesitan herramientas para manejar la inquietud y la hiperactividad, son medidas mucho más productivas que intentar erradicar este tipo de condiciones.

En este sentido, entendemos el fidgeting como una herramienta de autorregulación que reduce los niveles de ansiedad y aumenta la concentración, incluso algunos de estos movimientos ayudan a retener información.

