Cuál es el secreto de los irrigadores para lograr una sonrisa blanca: ¡Compruébalo hoy con esta oferta de Amazon!

Los hombres y mujeres de hoy en día gastan cada vez más tiempo y dinero en el cuidado de su cuerpo, sobre todo, de su cara. No todas las personas se consideran beauty additcs, pero la reciente preocupación por la salud de la piel y belleza se ha extendido hasta convertirse en algo habitual conocer las particularidades de tu rostro y de tu piel. Por eso, ya no es algo raro acertar con la rutina de cuidado facial diaria, que incluye cremas hidratantes, según tu tipo de piel, sérums u otros cosméticos específicos para ciertas zonas de la cara como los contornos de ojos.

Sin embargo, todavía hay una zona en nuestro rostro a la que no le dedicamos la suficiente atención diaria, al contrario que a otras. Nos referimos a la boca. La salud dental ha mejorado mucho y las rutinas de higiene se respetan, como por ejemplo, el correcto cepillado de dientes. Aún así, la mayoría de personas sigue sin visitar con regularidad al dentista y la placa y las bacterias de la boca se van acumulando en nuestros dientes sin darnos cuenta. Hasta que es demasiado tarde.

Es normal no darse cuenta de esta acumulación de sarro, porque no contamos en casa con las herramientas necesarias para verlo y eliminarlo por completo. La buena noticia es que, si no puedes visitar a tu dentista con la regularidad que te gustaría, han nacido unos gadgets para ayudarnos a eliminar ese sarro y placa de nuestros dientes y encías. Se trata de los irrigadores bucales profesionales, un dispositivo que, gracias a la presión del agua, limpian en profundidad y eliminan toda esa placa y sarro que se adhiere a nuestros dientes.

Por ejemplo, Uvistare posee uno con cinco niveles de presión de agua que elimina casi al cien por cien todas las bacterias de la boca, mientras otros irrigadores solo tienen tres niveles de presión. ¡Y lo mejor! está rebajado hoy en Amazon, así que no esperes más tiempo para eliminar toda la suciedad de tu boca, descubrir el éxito de estos nuevos gadgets y, sobre todo, aprovechar para llevarte uno de los mejores irrigadores bucales a casa por menos de 32 euros.

El irrigador bucal de Uvistare posee cinco niveles de presión ajustable del agua para una limpieza profunda. Amazon

El secreto del éxito

El secreto del éxito de los irrigadores bucales está en la facilidad con la que puedes eliminar el sarro de tu boca, que tantos problemas puede acarrearnos a la larga. Pero este modelo de Uvistare, en concreto, tiene muchos otros secretos que aseguran su éxito. ¿Quieres saber más?

Cinco modos de limpieza. Este irrigador dental posee cinco niveles de presión ajustables de agua, mientras que otros modelos solo tienen tres. Gracias a esta variedad de presión, el 'gadget' está recomendado por dentistas para todo tipo de personas, sean como sean sus encías.

El pack incluye un limpiador de lengua y un cepillo de dientes, además de cuatro boquillas estándares con diferentes funciones. Diseño único. Con este dispositivo solo hace falta presionar un botón para ponerlo en funcionamiento y su tanque de agua se puede desmontar para que sea más fácil su mantenimiento y limpieza. El irrigador de Uvistare está diseñado ergonómicamente con partículas antideslizantes en la parte superior y un tapón para el polvo en el puerto de carga.

Con este dispositivo solo hace falta presionar un botón para ponerlo en funcionamiento y su tanque de agua se puede desmontar para que sea más fácil su mantenimiento y limpieza. El irrigador de Uvistare está diseñado ergonómicamente con partículas antideslizantes en la parte superior y un tapón para el polvo en el puerto de carga. Recargable y portátil. La batería de este irrigador bucal es de litio, con una potencia de 2.000 amperios, y un cable USB para poder conectarlo a diferentes adaptadores. Solamente tarda cuatro horas en cargarse completamente y se puede trasladar en su bolsita a cualquier viaje de manera muy fácil y cómoda.

