El irrigador bucodental con más de 27.000 valoraciones en Amazon es de Oral-B... ¡y está a mitad de precio!

Aunque durante algún tiempo han pasado desapercibidos, su popularidad no para de crecer. Los irrigadores bucodentales se han alzado como el complemento perfecto para lucir una sonrisa bonita y saludable. La verdad, no es de extrañar: son capaces de llegar a los rincones que los cepillos, ya sean manuales o eléctricos, no alcanzan y eliminar la suciedad y restos de comida con facilidad. Además, también ayudan a prevenir y combatir la aparición de placa y sarro y aseguran buenos resultados si queremos dar esquinazo a las temidas caries, por lo que cada vez son más los usuarios que buscan los mejores modelos para garantizar una buena salud bucodental. Y, desde 20deCompras, hemos dado con el definitivo.

Entre las ofertas semanales de Amazon, hemos dado con el irrigador con el que Oral-B se ha alzado como uno de los favoritos de los usuarios del gigante de las compras online: ¡su gadget tiene más de 27.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas! Pero, no solo las buenas opiniones nos han impulsado a recomendarlo, gracias a unos descuentos especiales este modelo está rebajado un 55%, pudiéndotelo llevar a casa por 45 euros, en vez de por 100. ¿Vas a ser capaz de resistirte?

El irrigador de Oral-B. Amazon

Cuatro motivos para incluirlo en tu limpieza diaria

Elimina la placa. Gracias a su tecnología basada en microburbujas, este dispositivo ataca las bacterias que causan la placa. Lo consigue porque limpia en profundidad bajo la línea de las encías para deshacerse de hasta las más dañinas. Además, limpia suavemente para eliminar las partículas de comida de zonas específicas.

Gracias a su tecnología basada en microburbujas, este dispositivo ataca las bacterias que causan la placa. Lo consigue porque limpia en profundidad bajo la línea de las encías para deshacerse de hasta las más dañinas. Además, limpia suavemente para eliminar las partículas de comida de zonas específicas. Cuidado de las encías. Este modelo utiliza un sistema de irrigación rotativa que enriquece el agua con microburbujas de aire purificado para que nuestras encías estén saludables y le proporcione un suave masaje.

Este modelo utiliza un sistema de irrigación rotativa que enriquece el agua con microburbujas de aire purificado para que nuestras encías estén saludables y le proporcione un suave masaje. Limpieza personalizada y completa. El irrigador dispone de varias funciones y de distintas presiones de chorro para ajustarse a la sensibilidad y las necesidades bucodentales de cada usuario. Además, incorpora cuatro cabezales para tener de recambio o para que cada miembro de la familia disponga del suyo propio.

El irrigador dispone de varias funciones y de distintas presiones de chorro para ajustarse a la sensibilidad y las necesidades bucodentales de cada usuario. Además, incorpora cuatro cabezales para tener de recambio o para que cada miembro de la familia disponga del suyo propio. Combinación con otros aliados de limpieza. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecer una sensación limpia y fresco, pero, además, se puede usar en combinación con enjuague bucal para disfrutar de un aliento fresco.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.