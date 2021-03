Chollo a la vista: el 'pack' de 100 pastillas de lavavajillas de Finish, ahora por 17 euros (y otras ofertas en limpieza)

Limpiar es tan importante como abrumador: tenemos claro que nuestra casa debe relucir, pero, para ello debemos restar tiempo de otras actividades, como pasear, hacer deporte o descansar en el sofá, y ponernos manos a la obra. Y es que, sin esfuerzo, no hay recompensa... a no ser que contemos con algunas de las soluciones para acabar con la suciedad de forma más efectiva y en el menor tiempo posible, como los robots aspirados que tanto triunfan o las escobas verticales que, de suelo a techo, nos permiten despedirnos de polvo con comodidad. Sin embargo, no hay gadget que, sin los productos adecuados, consiga los mejores efectos, pero, claro, las inversiones se suman y puestos a elegir... ¡lo mejor es rastrear buenas ofertas en Amazon con las que ahorrar el máximo!

Además de las ofertas flash relacionadas con dispositivos de limpieza que puedes encontrar con rebaja en el catálogo del gigante de las compras online, como ocurre con este modelo de Cecotec oeste de iRobot, en Amazon es habitual encontrar los productos de limpieza más demandados a precios muy buenos. Y hoy, desde 20deCompras, no hemos podido resistirnos a la tentación de destacar el pack de 100 pastillas de lavavajillas de Finish, con cuya compra la unidad te sale por menos de 20 céntimos. ¿No crees que es mejor comprar al mejor precio y no renunciar a todo lo que necesitas para que tu casa brille?

Finish Powerball Quantum Max. Amazon

Otras ofertas en limpieza

Junto a las pastillas de lavavajillas, cuyos descuentos siempre son muy bien recibidos por los usuarios, el gigante del comercio onlineha rebajado otros productos para poder tener una casa limpia al mejor precio. Entre las ofertas encontramos más artículos para este electrodoméstico de Finish, como el líquido limpiador para evitar la cal, la grasa y el mal olor. El pack de cuatro unidades de limpiamáquinas está rebajado un 20%, mientras que el de tres abrillantadores cuesta menos de 17 euros. Para la lavadora, Amazon ha rebajado un 15% un set de suavizante concentrado que nos ofrece 530 lavados. Es de la marca Flor y ofrece un delicioso aroma a Nenuco, aunque también podemos apostar por el olor océano.

Por último, los ambientadores para casa de Airwick también son los protagonistas de estas ofertas en Amazon y encontramos desde el modelo más decorativo Decosphere, en un pack de seis y con un 23% de descuento hasta el que ofrece un aroma oasis turquesa, que incluye aparato y cuatro recambios por menos de 17 euros. De hecho, este último ostenta la etiqueta de más vendido en ambientadores de hogar.

