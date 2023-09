Estos son los diez consejos útiles para reducir los antojos de azúcar

En la búsqueda de un estilo de vida más saludable y equilibrado, uno de los desafíos más comunes que enfrentamos es el control de nuestros antojos de azúcar. Según datos de la Fundación Española de Nutrición (FEN), la ingesta de azúcar en España es tres veces mayor que el consumo recomendado por la OMS. El consumo excesivo de azúcares añadidos y carbohidratos refinados puede tener graves repercusiones en nuestra salud, como la obesidad, la diabetes e hipertensión

Sin embargo, hay estrategias efectivas que pueden ayudar a reducir esos antojos y promover una alimentación más equilibrada. Desde el papel de las proteínas y las especias hasta la importancia de un buen sueño, te traemos diez consejos para controlar los antojos de azúcar.

1. Proteínas

Pechugas de pollo Freepik

Las proteínas desempeñan un papel crucial en la regulación del apetito y la reducción de los antojos de azúcar. Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrtition, cuando consumimos proteínas, nuestro cuerpo libera hormonas que envían señales de saciedad al cerebro, lo que nos hace sentir más llenos y satisfechos. Por lo que, incluir fuentes de proteínas magras como pollo, pavo, pescado, legumbres y productos lácteos bajos en grasa en tus comidas puede ayudarte a mantener los antojos de azúcar a raya.

2. Control de Porciones

El tamaño de las porciones es esencial cuando se trata de controlar los antojos de azúcar. Comer porciones más pequeñas y conscientes puede ayudarte a evitar picoteos innecesarios de alimentos azucarados. Intenta utilizar platos más pequeños y presta atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo para evitar el exceso de alimentos dulces.

3. Comer en Intervalos Regulares

Saltarse comidas o pasar largos periodos sin comer puede provocar bajones de azúcar en sangre, lo que aumenta los antojos de azúcar. Establecer un horario regular de comidas y meriendas equilibradas puede ayudarte a mantener tus niveles de azúcar en sangre estables y prevenir los antojos.

4. Especias

La canela se ha asociado con la estabilización de los niveles de azúcar en sangre. Pixabay/Daria-Yakovleva

Las especias no solo añaden sabor a tus comidas, sino que también pueden ayudar a reducir los antojos de azúcar. La canela, por ejemplo, se ha asociado en un estudio publicado en la Biblioteca Nacional Americana de Medicina con la estabilización de los niveles de azúcar en sangre y la reducción de la ansiedad por el azúcar. Agregar canela a tu avena, yogur o café puede ser una forma deliciosa de combatir los antojos.

5. Hidratación Adeudada

La deshidratación a menudo se confunde con el hambre, lo que puede llevar a la ingesta de azúcar innecesaria. Beber suficiente agua a lo largo del día puede ayudar a mantener los antojos bajo control. Además, optar por agua en lugar de bebidas azucaradas es una elección inteligente para reducir la ingesta de azúcar añadido.

6. Evitar el Estrés

La meditación y el yoga repercuten positivamente en la salud UNSPLASH

El estrés crónico puede desencadenar antojos de azúcar, ya que muchas personas recurren a alimentos dulces como una forma de aliviar el estrés. "Al comer dulces liberamos dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer. Por tanto, en los productos azucarados encontramos la solución a lo que nos provoca nerviosismo o ansiedad", nos cuenta la nutricionista Sandra Moñino, de Nutricionate. Practicar técnicas como la meditación, el yoga o la respiración profunda puede ayudarte a reducir la necesidad de buscar consuelo en el azúcar.

7. Optar por Snacks Saludables

Cuando los antojos de azúcar atacan entre comidas, es importante tener opciones saludables a mano. Los snacks ricos en proteínas, como nueces, almendras o yogur griego sin azúcar, pueden saciar tu hambre y reducir los antojos de azúcar. Mantén estos alimentos a tu alcance para evitar recurrir a opciones menos saludables.

8. Descanso de Calidad

La calidad del sueño puede aumentar los antojos de azúcar. UNSPLASH

Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina el sueño insuficiente o de mala calidad puede aumentar los antojos de azúcar. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestros niveles de hormonas del hambre se desequilibran, lo que nos hace más propensos a buscar alimentos azucarados para obtener energía rápida. Prioriza el sueño de calidad y establece una rutina de descanso regular para reducir los antojos de azúcar.

9. Leer las etiquetas

La información nutricional en las etiquetas de los alimentos es una herramienta invaluable para controlar los antojos de azúcar. Aprende a identificar y evitar productos que contengan azúcar añadido y carbohidratos refinados. Opta por alimentos frescos y no procesados siempre que sea posible.

10. Moderación y Paciencia

Por último, pero no menos importante, recuerda que la reducción de los antojos de azúcar es un proceso gradual. No te castigues por los deslices ocasionales y no te sientas culpable si disfrutas de un dulce de vez en cuando. La moderación y la paciencia son clave para lograr un equilibrio sostenible en tu dieta.

